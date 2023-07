V Japonskej Fukuoke sa na majstrovstvách predstaví osemnásť plavcov zo Slovenska

V máji zaujala tretím miestom vo voľných sólach na podujatí vo francúzskom Montpellieri. "Rada by som postúpila do finále vo voľnom i technickom sóle. Je to taký môj sen a uvidíme, či sa mi ho podarí splniť."

Reprezentovať prídu aj nové tváre

V bazénovom plávaní sa okrem skúsených reprezentantov Nagya a Podmaníkovej na šampionáte zúčastnia Matej Duša, František Jablčník, Tamara Potocká a dvaja debutanti Tibor Tišťan a Teresa Ivanová.

Nagy absolvuje už svoje šieste MS v dlhom bazéne. "Mojím cieľom vo Fukuoke je zopakovať to, čo na zimných MS v krátkom bazéne v Melbourne.

Po dlhých rokoch sa chcem zlepšiť, zaplávať si nejaký osobák a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Moja hlavná disciplína je 400 m polohové preteky.

Ak by sa mi v nej podarilo postúpiť do finále, bolo by to za odmenu. Samo Košťál na nedávnych MEJ v Belehrade prekonal môj slovenský rekord na 200 m motýlik, vynasnažím sa o to, aby som bol po MS opäť jeho držiteľom," uviedol Nagy pre TASR.