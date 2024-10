Prvýkrát sa zjednotili. Slovenské reprezentácie sa pripravujú na sústredení v Egypte

HURGHADA. Slovenská plavecká reprezentácia sa od 6. do 15. októbra pripravuje na zimnú časť sezóny v egyptskej Hurghade.

"Je to po prvý raz, čo sa nám podarilo zjednotiť všetky tímy do jednej destinácie. Hlavný tím, ako aj výber starších a mladších juniorov. Je to úžasná príležitosť nielen pre plavcov, aby sa lepšie spoznali, učili sa od seba a vzájomne sa podporovali v tréningoch, ale aj pre trénerov, ktorí majú možnosť diskutovať o svojej práci.