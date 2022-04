Splnila limit na šampionát. Plavkyňa Trníková prekonala slovenský rekord

"Som naozaj veľmi rada, takéto niečo som nečakala. Veľmi sa teším z toho, že sa mi podarilo čas stlačiť pod 4 minúty a 50 sekúnd," povedala po rekorde členka považskobystrického plaveckého oddielu.

Spokojnosť neskrýval ani Trníkovej tréner Karel Procházka: "Tiež som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo pokoriť čas 4:50 min a konečne sme mali po februárovom covide trošku priestor a čas na to, aby sme sa systematicky pripravovali a aby sme sa dostali do správneho tréningového režimu, ktorý tak potrebujeme. Som rád, že sme si vybrali tieto kvalitné preteky a že tu môžeme v slušnej konkurencii pretekať, aj to nám koniec-koncov pomáha. Sme na dobrej ceste a verím, že do ďalších pretekov to bude ešte lepšie."