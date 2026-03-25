Prekonal 16-ročný rekord, no bonus nedostal. Je to smiešne. reaguje Austrálčan

Austrálsky plavec Cameron McEvoy označil absenciu finančnej odmeny za prekonanie 16 rokov starého svetového rekordu za „smiešnu“.
Olympijský šampión z Paríža 2024 na 50 metrov voľný spôsob stanovil v piatok v tejto disciplíne nový rekordný čas v čínskom Šen-čene na 20,88 sekundy.
McEvoy zlepšil doterajší najrýchlejší výkon (20,91) o tri stotiny. Rekord držal od decembra 2009 Brazílčan Cesar Cielo, ktorý však v tom čase pretekal v celotelových plavkách. Tie sú v športe zakázané od roku 2010. Austrálčan si myslí, že aj práve preto by si jeho rekord zaslúžil finančnú odmenu.
"Je pre mňa naozaj nepochopiteľné, že za prekonanie rekordu bez celotelových plaviek a bez zakázaných látok nedostane atlét žiadny finančný bonus,“ citovala úradujúceho majstra sveta na 50 m v.sp. agentúra DPA.
Medzinárodná plavecká federácia odmeňuje stanovenie rekordov finančnými odmenami, no podujatie v Číne organizuje tamojšia federácia.
Tridsaťjedenročný plavec však narážal aj na fakt, že počas májových Enhanced Games, na ktorých budú môcť športovci štartovať aj za požitia zakázaných látok, dostanú športovci výrazne vyššie peňažné odmeny.
Dosiahnutie „svetového rekordu“ im vynesie milión dolárov a za prvé miesto v každej kategórii dostanú športovci 250.000 dolárov.
„Ohromuje ma, aký kontrast panuje vo svete športu a plávania. Je smiešne a trochu nešťastné, že úspech bez podvádzania je z finančného hľadiska považovaný za bezcenný.“