VIDEO: Prekonala legendárnu Ledeckú. Austrálska plavkyňa vytvorila nový svetový rekord

TORONTO. Austrálska plavkyňa Lani Pallisterová sa v sobotu postarala o jeden z najväčších momentov tejto sezóny.
Na podujatí World Aquatics Swimming World Cup v kanadskom Toronte prekonala svetový rekord na 800 metrov voľným spôsobom v krátkom bazéne (25 m).
Dosiahla čas 7:54,00 min, čím o viac ako tri sekundy prekonala doterajšie maximum legendárnej Katie Ledeckej z roku 2022 (7:57,42).
Pallisterová išla od úvodu vo vysokej intenzite a po polovici trate už bolo jasné, že má rekordný výkon vo svojich rukách.
VIDEO: Svetový rekord Lani Pallisterovej
Postupne si budovala náskok pred zvyškom štartového poľa a napokon dorazila do cieľa s obrovským ohlasom publika.
„Je to neuveriteľný pocit. Katie bola vždy mojím vzorom, takže prekonať jej rekord je pre mňa niečo výnimočné,“ uviedla 23-ročná Austrálčanka po pretekoch.
Na World Cupe v Toronte zároveň uspela aj jej krajanka Kaylee McKeownová, ktorá vytvorila ďalší svetový rekord na 200 m znak.