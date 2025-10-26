VIDEO: Prekonala legendárnu Ledeckú. Austrálska plavkyňa vytvorila nový svetový rekord

Postupne si budovala náskok pred zvyškom štartového poľa.

TORONTO. Austrálska plavkyňa Lani Pallisterová sa v sobotu postarala o jeden z najväčších momentov tejto sezóny.

Na podujatí World Aquatics Swimming World Cup v kanadskom Toronte prekonala svetový rekord na 800 metrov voľným spôsobom v krátkom bazéne (25 m).

Dosiahla čas 7:54,00 min, čím o viac ako tri sekundy prekonala doterajšie maximum legendárnej Katie Ledeckej z roku 2022 (7:57,42).

Pallisterová išla od úvodu vo vysokej intenzite a po polovici trate už bolo jasné, že má rekordný výkon vo svojich rukách.

VIDEO: Svetový rekord Lani Pallisterovej

Postupne si budovala náskok pred zvyškom štartového poľa a napokon dorazila do cieľa s obrovským ohlasom publika.

„Je to neuveriteľný pocit. Katie bola vždy mojím vzorom, takže prekonať jej rekord je pre mňa niečo výnimočné,“ uviedla 23-ročná Austrálčanka po pretekoch.

Na World Cupe v Toronte zároveň uspela aj jej krajanka Kaylee McKeownová, ktorá vytvorila ďalší svetový rekord na 200 m znak.

