VIDEO: Nemá žiadnu súperku. Američanka prekonala vlastný svetový rekord

Gretchen Walshová.
Gretchen Walshová. (Autor: SITA/AP)
TASR|12. okt 2025 o 08:52
Aktuálne je líderkou tabuliek v štyroch disciplínach.

LOS ANGELES. Americká plavkyňa Gretchen Walshová sa na podujatí Svetového pohára v Carmele postarala časom 23,72 sekundy o nový svetový rekord v krátkom bazéne na 50 m motýlik.

Svoj vlastný rekordný zápis z tohtoročných majstrovstiev sveta v Budapešti prekonala o 22 stotín sekundy.

Dvadsaťdvaročná Američanka je aktuálne držiteľkou piatich najrýchlejších časov v tejto disciplíne.

VIDEO: Svetový rekord Gretchen Walshovej

Od minulého roka sa Walshovej podarilo v krátkom bazéne stanoviť 13 svetových rekordov.

Aktuálne je líderkou tabuliek v štyroch disciplínach. Informáciu priniesla agentúra AFP.

