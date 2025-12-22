Zväz musí hľadať iné dejisko pre MS do 18 rokov. Jeden z dôvodov je nezvyčajný

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) musí riešiť nemilú komplikáciu. V apríli 2026 totiž plánoval hostiť časť stretnutí majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov, no organizátori napokon nemôžu počítať s "kúpeľným mestom" ako s jedným z dejísk turnaja.
Ako informuje web sport.aktuality.sk, dôvodom je spor o sedačky na miestnom štadióne. Situácia okolo vlastníckych práv v aréne sa podľa primátor Piešťan Petra Jančoviča stala neudržateľnou.
"V poslednom čase sa začal hlásiť vlastník spoločnosti Sedasport s tým, že si chce prísť po sedačky na zimnom štadióne, ktoré mu podľa jeho tvrdení neboli zaplatené od bývalého nájomcu zimného štadióna.
Keďže on sa súdil so spoločnosťou a tvrdí, že mu neboli vyplatené všetky sedačky, domáha sa ich,” vysvetlil Jančovič.
Zväz ani mesto nechcú riskovať žalobu pred alebo počas blížiaceho sa svetového šampionátu hráčov do 18 rokov, preto sa rozhodli pre zmenu.
VIDEO: Primátor Piešťan o tom hovoril na rokovaní mestského zastupiteľstva
"Z dôvodu nejakej prevencie a právnej istoty sme sa rozhodli po spoločnej komunikácii so Slovenským zväzom ľadového hokeja, že nebudeme takto spoločne riskovať.
Nebudeme riskovať reputačné riziko ani mesta Piešťany, ani Slovenského zväzu ľadového hokeja alebo Slovenska, aby náhodou nevzniklo nejaké 'faux pas' alebo dramatická situácia, ktorá by súvisela s domáhaním sa týchto sedačiek," doplnil šéf piešťanskej radnice.
Štadión v Piešťanoch tiež potrebuje investície, keďže miestna hala má problémy s vlhkosťou a vzduchotechnikou.
Súboje MS hokejistov do 18 rokov by mali konať aj na bratislavskom Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Aká aréna bude teda hostiť turnaj spolu s halou v bratislavskom Ružinove?