Všetci počítajú body a Vlhovej to lezie na nervy. Má však veľký tromf

Potvrdila to aj vo Val di Fassa, kde po piatkovom zjazde vyhrala aj ten sobotňajší. Spolu tak za dva dni získala 200 bodov. Viac sa nedalo.

Vlhová trochu doplatila aj na to, že štartovala neskôr než najväčšie favoritky.

„Teší ma, že beriem aspoň nejaké body. Nie je to také, že nemáme nič. Stále sme v hre. Lara má teraz výhodu, lebo sú rýchlostné disciplíny, ale bojujeme ďalej," doplnila.

„Snažila som sa ísť rýchlo, ale v strednej pasáži som spravila chybu. Pre mňa bolo náročné to svetlo, zatiahlo sa a nebolo vôbec vidno. Ale mám aspoň nejaké body. Som tak na polovicu spokojná," reagovala Vlhová vo videu pre slovenské médiá.

Keď Liptáčku v jednej z bránok vo veľkej rýchlosti viac vymrštilo do vzduchu, zhíkol. „Ou, dobre,“ odľahlo mu, keď Vlhová situáciu ustála.

„Vidieť, aké sú lyže nepokojné, ale to je traťou, za to Petra nemôže. Dostávala nárazy do nohy,“ hodnotil Zuzula.

„Petra v úvodnej časti trate stratila viac ako v piatok. Jazda bola nepokojná, ale výkon bol opäť dobrý. A získala ďalšie dôležité body,“ súhlasila v štúdiu RTVS aj jeho dcéra a bývalá lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová.

Oproti tréningom sa výrazne zlepšila

Vlhová sa vo Val di Fassa snaží najmä o to, aby jej strata na Gutovú-Behramiovú bola čo najnižšia. A bojuje zo všetkých síl.

Kým v tréningoch zjazdu výrazne zaostala (36. a 30. miesto), v pretekoch sa posunula výrazne dopredu. Navyše v disciplíne, v ktorej sa cíti najmenej isto, a na kopci, ktorý jej príliš nesedí.

„Zo zjazdu nemala najlepší pocit, napriek tomu dosiahla v piatok vynikajúce deviate miesto a aj dnešné umiestnenie je výborné,“ zdôraznila Velez-Zuzulová.