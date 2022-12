Vlhová napĺňa predsezónne ambície. Naopak, Shiffrinová pôsobí ťažkopádne

„Bolo by skvelé, aby Petra skončila v obrovskom slalome v najlepšej trojici. Najlepšie, ak by bola prvá,“ uviedol švajčiarsky tréner pred štartom nového ročníka Svetového pohára.

Zjazdovka v Sestriere je náročná. Začína sa strmou pasážou, prejazdom do roviny, nasleduje opäť strmá pasáž a záverečná rovina. Niektorým pretekárkam v závere dochádzali sily.

Podmienky v talianskom stredisku boli zložité, pretože pred pretekmi napadalo vyše pol metra snehu. Pretekárky nemohli absolvovať voľné jazdy. Keď sneženie prestalo, organizátori sa okamžite pustili do úpravy trate.

V prvej jazde sa vyvarovala chybám a plynulo prechádzala z oblúku do oblúku. „Na trať sa pustila výborne už od prvej brány. Sršala z nej pozitívna energia. V rovine výborne zapracovala, aby zrýchlila.

Išla zodpovednú jazdu, snažila sa triafať oblúk zhora, robiť výjazd okolo brány a púšťať lyže do ďalšieho oblúku. Je to spojené aj s jej fyzickou stránkou. Bola to jazda bez chýb a zaváhaní,“ zhodnotila vystúpenie expertka Jana Wolnerová.

Vlhová v závere vytuhla