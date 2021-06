Dôležitý bude každý bod. Prečo bude súboj o zelený dres na Tour vyrovnaný?

Peter Sagan v uplynulých rokoch tak ovládol bodovaciu súťaž, že organizátori pristúpili k zmene bodovania, aby mu sťažili pozíciu. Nepomohlo to. Vlani mu k víťazstvu veľa nechýbalo. Duel so Samom Bennettom skončil v jeho neprospech kvôli diskvalifikácii v 11. etape aj nešťastnému záveru 14. etapy ,kde prišiel o veľa bodov.

BRATISLAVA. V cyklistike, kde do výsledku vchádza veľa faktorov a je v nej mimoriadne ostrá konkurencia je dominancia pomaly historický termín. Nikto nemá úspech zaručený.

Šéf tímu Bora-hansgrohe Ralp Denk je opatrný. „Samozrejme, myslíme aj na zelený dres, ale bude to veľmi náročný boj,“ vraví.

To je minulosť.

Inak to budú v každej rovinatej etape napínavé šprintérske súboje: Caleb Ewan, Tim Merlier, Arnaud Démare, Sonny Colbrelli, Mark Cavendish a, samozrejme, Peter Sagan.

Tohtoročná Tour poskytuje čistokrvným šprintérom veľké možnosti. Až 8 etáp môže skončiť hromadným dojazdom. To je relatívne vysoký počet. Bezmála 40 percent všetkých etáp.

„Bude to boj, ale ideme do toho,“ pridáva sa aj športový riaditeľ Ján Valach.

Saganovou silnou stránkou je vyrovnanosť výkonov. Body zbiera so železnou pravidelnosťou a svoje konto zvyšuje kontinuálne. Kým aj najlepší šprintéri majú občas slabší deň.

„To, že bude na Tour veľa silných šprintérov, je len dobre, pretože sa body rozdelia. Raz je prvý ten, a potom druhý. Prvých desať dní je to zaujímavá hra. Vtedy sú to nervy a treba získať každý bod,“ vravel Valach pre Sportnet.

Ján Valach si netrúfal odhadnúť, kto by mohol Sagana najviac potrápiť. Podľa neho sa situácia postupne vykryštalizuje. Podľa neho však silná konkurencia je na prospech a nie na škodu. Medzi sebou sa navzájom môžu o body oberať.

Zaujímavým súperom pre Sagana môže byť cyklokrosársky šampión Matieu van der Poel. Je tiež veľký univerzál, dokáže sa presadiť v náročných dojazdoch ale vie celkom slušne aj zašprintovať na rovine.

Lenže v jeho prípade nie je isté, či celú Tour vôbec dokončí. Keďže na olympijských hrách v Tokiu chce získať zlato v súťaži horských cyklistov.

Van der Poel má však všetky predpoklady na to, aby potrápil Sagana, ak by sa na zisk zeleného dresu zameral. Otázkou je, či má motiváciu zabojovať o túto trofej a podeliť si úlohy so šprintérom Timom Merlierom.