Sagan nie je ako Federer, ale aj on si užíva svoj Laver Cup (komentár)

BRATISLAVA. Jedna z najsilnejších momentiek uplynulého roka je pre mňa rozlúčka Rogera Federera s kariérou na Laver Cupe. Kvárili ho zranenia a prišiel do bodu, kedy tušil, že telo ho späť do vrcholového tenisu nepustí. Pochopil, že je koniec.

Keď v Londýne odohral posledný zápas so svojim priateľom aj súperom Rafaelom Nadalom, obaja sa rozplakali. On aj Španiel.

Chára o pozornosť nestál

Podobnú rozlúčku by si zaslúžilo viac legiend. Mala by to byť oslava ich úspechov a toho, čo fanúšikom priniesli a po boku tých najlepších hráčov súčasnosti. V tomto prípade to vyšlo najlepšie.

Ak by ste to chceli naplánovať znova, nič by ste na tom nemenili. Ak by Federer ohlásil rozlúčku bez toho, aby sa postavil na kurt, chýbala by táto emócia, chýbal by posledný zápas s Nadalom a kontakt s publikom.