Saganov boj o olympiádu? Kľúčové preteky ho čakajú už v lete

BRATISLAVA. V hľadisku je počuť ruch a tisícky bleskov na mobilných telefónoch blikajú. Na plochu olympijského štadióna vchádza slovenská výprava.

Nechýbajú vodní slalomári, strelci či atléti. Na čele slovenskej výpravy kráča usmiaty Peter Sagan. Vášnivo máva slovenskou vlajkou. Na hrách v Paríži chce uzavrieť svoju športovú kariéru.

Nie je to aprílový žart. Takto nejako by to budúci rok mohlo vyzerať počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Paríži.

Peter Sagan pred pár dňami oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou v profesionálnej cyklistike. V budúcej sa chce vrátiť k disciplíne, v ktorej začínal a v ktorej získal svoj prvý titul majstra sveta. K horskej cyklistike.