Rozprávkový plat pre Sagana? Kde by som zobral 8 miliónov, bráni sa Lefevere

To by bol v profesionálnom pelotóne suverénne najvyšší plat. Aktuálne má najviac Chris Froome (Israel StartUP-Nation), ktorý dostáva približne 5,5 milióna eur.

„Pre dobrých pretekárov máme v tíme vždy miesto. Taktiež sme dokázali, že dokážeme vyhrávať aj so staršími šampiónmi, ako to bolo s Philippom Gilbertom alebo Markom Cavendishom,“ hovoril skúsený manažér, ktorý šéfuje belgickému tímu už 19 rokov.

Myslí si však, že trojnásobný majster sveta by do jeho tímu zapadol.

„Ani len netuším, odkiaľ novinári tieto sumy berú. Nikdy som o ničom podobnom nepočul. Ak by to bola pravda, kde by som zobral tých 8 miliónov? To nie je tak, že otvoríte peňaženku a tam nejaký milión nájdete,“ odvetil Lefevere počas tlačovej konferencie tímu na Gire.

„Rozumiem, že Sagan by si rád so sebou priniesol ľudí s ktorými sa mu dobre pracuje, ale nechcem mať v rámci vlastného tímu ďalšiu izolovanú skupinu,“ uviedol Lefevere.

Práve toto zameranie by vyhovovalo aj Saganovi. Lefeverovi sa však nepáči, že Sagan by si so sebou priniesol vlastný tím, ktorého súčasťou sú pretekári (Juraj Sagan, Daniel Oss, Maciej Bodnar), športový riaditeľ Ján Valach a ďalší ľudia.

Podľa Gazzetty už má Saganov manažér na stole ďalšiu ponuku. Tentoraz z francúzskeho prokontinentálneho tímu Direct Energie.

Táto ponuka by mala svoje pozitíva v tom, že slovenský cyklista by bol jasným lídrom, mal by väčšiu voľnosť a mohol by si so sebou priniesť vlastných ľudí.

Podobne ako to bolo pri jeho poslednom prestupe do Bory. Na druhej strane Direct Energie by nedokázal vytvoriť Saganovi takú podporu, akú by našiel práve v Decenincku.