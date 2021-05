Kto chce Sagana na pretekoch, musí si zaňho priplatiť. Taliani dali balík

„Priorita bola Tour, nemohol prísť na Okolo Slovenska. Rešpektovali sme to. Ale veríme, že teraz Peter Sagan príde. Dal by som tomu 95-percentnú pravdepodobnosť,“ uviedol športový riaditeľ Okolo Slovenska Ľudovít Lučanič.

To by mal obsadiť práve mladší zo Saganovcov.

Pre tieto tímy platí, že od organizátorov dostávajú istú čiastku ako štartovné. Je to povinnosť organizátorov, platí to aj na iných podujatiach. Čiastočne tak pokrývajú náklady, ktoré tímy majú.

V prípade, že by na preteky prišiel aj Peter Sagan, museli by organizátori zaplatiť nemeckému tímu viac.

„Bavíme sa v desiatkach tisíc, ale nerád by som to konkretizoval. Pôvodne žiadali manažéri oveľa vyššiu sumu. Potom sa to znížilo. V podstate nám v tíme vyšli v ústrety. Ak by sme boli preteky Okolo Slovinska, možno by žiadali aj trojnásobok,“ vysvetlil Lučanič.

Doteraz platilo, že všetky WorldTour tímy dostávali od organizátorov Okolo Slovenska rovnaké štartovné, ktoré bolo nezávislé na tom, či sem tím poslal osobnosti a lídrov alebo len menej známych cyklistov.

Bora si však za Sagana vypýtala viac. Podľa Lučaniča je to štandard aj na iných súťažiach.

„Sú organizátori, ktorí si priplatia za to, aby mali štartovú listinu s atraktívnymi menami. Viem o tom, že vlani talianski organizátori zaplatili veľmi veľký balík za to, že Peter štartoval na Giro d´Italia.

Neviem ako je to tento rok,“ dodal Lučanič. Rozpočet pretekov vlani presiahol pol milióna eur.

Preteky Okolo Slovenska sa budú konať od 14. do 18. septembra. Trasa pretekov vedie z Košíc, cieľ poslednej etapy je v centre Trnavy.