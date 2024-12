Triatlonistami roka sa stali po prvý raz v kariére, obaja excelovali na MS do 23 rokov

Jeho tréner Michal Varga dodal: „Budúci rok bude pre Petra zlomový. Budeme sa usilovať, aby sa v svetovom rebríčku dostal do stopäťdesiatky, čo znamená, že na bodovaných pretekoch by mal skončiť od 10. do 25. miesta.“

Aj Michaličková získala na MS do 23 rokov striebornú medailu. „Bola to dlhá a zaujímavá sezóna. V tej budúcej nebudem pod nominačným tlakom, ako to bolo pred tohtoročnými OH, takže sa budem môcť zamerať aj na niektoré iné športy, napríklad na cyklokros,“ dodala.