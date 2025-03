Frühauf si vie v príprave na MS predstaviť aj Radivojeviča, o Dvorskom sa nemusíme ani rozprávať

Na druhej strane drvivá väčšina hráčov, ktorí prichádzajú do úvahy pre účasť v Štokholme a Herningu, ešte naplno zaberá v play-off vo svojich súťažiach alebo sa naň ešte len chystá v zámorí.

Podľa denníka Šport sa konečne rozmýšľa aj smerom k omladeniu tímu. Možno sa dostanú do prípravy aj vekom juniori.

Zaujímavý je aj slovenský zápasový rekordér v kanadskej juniorskej súťaži WHL Viliam Kmec.

"Vila Kmeca máme na širšom zozname, podobne aj Maxima Štrbáka. Ja osobne si viem v určitej konštelácii predstaviť aj ešte mladšieho Luku Radivojeviča.

On bude určite stabilný člen reprezentácie v budúcnosti. Uvidíme, či by to už teraz zvládol fyzicky. Podobne tam máme zapísaného Juraja Pekarčíka.

O Daliborovi Dvorskom sa nemusíme ani rozprávať. Je veľmi pravdepodobné, že na neho sa bude aj dlhšie čakať, ak by hrali play-off.

Takisto sú v zámorí Samuel Honzek, Adam Sýkora, Martin Chromiak, Jakub Demek, Samuel Kňažko a Filip Mešár. Sledujeme všetkých,“ potvrdil asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf pre denník Šport.