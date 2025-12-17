Slováci prvýkrát v kompletnom zložení. Frühauf: Nastoliť šampionátový rytmus

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov pokračuje v príprave na majstrovstvá sveta juniorov už s kompletným kádrom.
K tímu v Minnesote pripojila aj posledná pätica hráčov zo severnej Ameriky – útočníci Ján Chovan, Tomáš Pobežal, Andreas Straka, Tobias Tomík a brankár Michal Prádel.
Realizačný tím tak mal na utorkových tréningoch prvýkrát k dispozícii všetkých 28 nominovaných hokejistov.
Hlavný tréner Peter Frühauf po dvoch tréningových jednotkách hodnotil úvod práce s kompletným mužstvom pozitívne. „Musím povedať, že tréning nebol extrémne ťažký. Mali sme krátke sekcie, ale veľmi intenzívne.
Už od prvého dňa sa snažíme nastoliť šampionátový rytmus a tempo, ktoré chlapci na majstrovstvách sveta zažijú. Chceme ich na to pripraviť od prvého dňa,“ uviedol Frühauf pre hockeyslovakia.sk
Prvý deň s kompletným kádrom
Slováci sa v tréningu zamerali na herné detaily, ktoré budú dôležité aj na samotnom svetovom šampionáte.
„Pracovali sme na našich veciach, na forečekingu a forčekingu v strednom pásme, popracovali sme aj na presilových hrách. Prvý deň s kompletným kádrom hodnotím veľmi dobre,“ poznamenal kormidelník SR20.
VIDEO: Tréning v kompletnom zložení
K tímu sa pripojil aj brankár Prádel, ktorý doplnil dvojicu Alan Lenďák a Leonardo Roberto Henriquez. „Som šťastný, že už som konečne s chalanmi. Veľmi som sa sem tešil. Aj na to, že sa môžeme pustiť do roboty a bojovať,“ povedal Prádel.
Konkurencia v bránkovisku je podľa neho silná, no zároveň zdravá. „Všetci traja brankári máme svoje kvality, každý je v niečom špecifický. Uvidíme, komu to pôjde najlepšie. Sme dobrá partia a to môže byť základ,“ doplnil mladý gólman.
Program Slovenska na MS U20
26. december 19:00 Švédsko – Slovensko
27. december 20:00 Slovensko – Nemecko
30. december 0:00 Slovensko – USA
31. december 19:00 Švajčiarsko – Slovensko
Útočník Tomáš Pobežal ocenil najmä návrat do kolektívu, kde panuje dobrá nálada. „Je to veľká zmena, pretože v Kingstone som sám. O to viac som sa tešil na chalanov, na partiu, na tréningy a na všetko okolo,“ uviedol.
Slovákov čaká dvojica prípravných zápasov
„Mali sme výborný tréning s dobrým tempom. Čo sa týka mojej formy, stále by to mohlo byť lepšie, ale uvidíme, aký bude turnaj,“ dodal Pobežal.
Slovenská dvadsiatka tak pokračuje v príprave na majstrovstvá sveta juniorov v Minnesote.
Slovenský juniorský tím čaká ešte niekoľko tréningových dní a následne dvojica prípravných zápasov.
Prvý odohrajú 22. decembra proti Lotyšom a deň na to sa stretnú s rovesníkmi z Česka.