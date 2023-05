Regenda cítil po ťažkej sezóne únavu. Bolo toho dosť, hovorí

Nepripúšťal som si, že by som mal byť líder, snažil som sa hrať svoj hokej. Pomalšie som sa rozbiehal, ale bolo to náročné po zranení.

Aj on sledoval so spoluhráčmi utorkový večerný duel Švajčiarska s Lotyšskom, ktorý mohol Slovákov posunúť do vyraďovačky.

"Mali sme spoločnú večeru, sledovali sme to, mrzí nás to. Švajčiari šetrili najlepších hráčov, ale vyzeralo to napínavo až do konca.

Žiaľ, taký je hokej. Postúpili Lotyši, asi si to zaslúžili viac.

Keby sme v zápasoch so silnejšími súpermi ako Českom, alebo Kanadou získali nejaké víťazstvo, tak by to bolo dobré. Ale asi to tak malo byť. Musíme sa pripraviť lepšie do budúceho roka."

Pred večerným duelom si Slováci splnili povinnosť, keď zdolali Nórov 4:1.

Libor Hudáček označil tento duel ako najlepší na šampionáte, no Regenda s tým úplne nesúhlasil: "Nóri mali neskorý večerný zápas v nohách, ale od nás to nebol taký výkon, aký by sme mali podať a ako by sa očakávalo.

Určite nás to mrzí, ako to dopadlo, chceli sme ísť do Tampere."