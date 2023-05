Najsilnejší moment? Proti Nórom sme hrali opäť ako partia, vraví kapitán Hrivík

„Mali sme mladý tím, ale partia bola skvelá. Veľa sme sa učili ako kolektív, ale aj ako jednotlivci. Mrzí ma, že sme nepostúpili do štvrťfinále, ale neraz sme si to pokazili sami,“ priznal.

Napriek tomu boli Slováci v hre o postup do samého záveru. Pomôcť nám mohli Švajčiari. V závere zápasu s Lotyšskom pritom Helvéti viedli 3:2, napokon však domáci dokázali vyrovnať a získať potrebný výsledok.

„Už sme si mysleli, že by nám to mohlo vyjsť, skončilo sa to však inak. Boli to nervy,“ priznal.

Kapitán bronzového tímu z olympiády v Pekingu dostal i otázku, ako vidí budúcnosť trénera Craiga Ramsayho. „Naučili sme sa popri ňom všetci veľa. To, čo sme spolu dosiahli na olympiáde, sa nedá zabudnúť. Ukázal nám nové rozmery, priamočiary, moderný hokej. Určite počúva zľava-sprava hlasy o tom, aby zostal. Uvidíme,“ konštatoval Hrivík.