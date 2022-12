Paulína Fialková sa po pretekoch usmievala, Ivona si pre trapas zakrývala oči

BRATISLAVA. KONTIOLAHTI. Je známa tým, že potrebuje pár súťaží na to, aby sa dobre rozbehla do sezóny. Nebýva hneď od prvých pretekoch v najlepšej forme. Potrebuje pár štartov, aby sa dostala do súťažného módu.

Paulína Bátovská Fialková ukazuje, že má výnimočnú formu. Hneď v prvom štarte sezóny sa dostala do najlepšej desiatky vo vytrvalostných pretekoch v Kontiolahti. Skončila na výbornom ôsmom mieste.

Je to jeden z jej najlepších štartov do sezóny. Hoci pred štyrmi rokmi bola pri prvom individuálnom štarte v Pokluke štvrtá. Teraz je jej umiestnenie príjemným prekvapením.