Tománkovú privítali v Športovom centre polície. Netají sa ambíciami na OH

Čerstvú majsterku Európy do 18 rokov v kategórii do 44 kg privítal v novom stredisku jeho riaditeľ Juraj Minčík.

Bol by to pre mňa splnený sen, keby som odtiaľ mohla priniesť medailu, najlepšie zlatú," neskrývala maximalistické ambície.

Pre TASR prezradila, že jej veľký sen je predstaviť sa na OH. "Bolo by super, keby sa mi to podarilo už o štyri roky. Budem na sebe pracovať, aby som sa tam dostala.

"Je to dlhodobá tradícia a práca, ktorú sme naštartovali dávno. Marek Matuszek pochádza z Pezinka, Milan Randl tiež, takže v našom meste je džudo silne zakorenené. S touto generáciou som začal pracovať v roku 2013, postupne sme si ich vychovávali.

Pre celé džudo znamená veľa, že sme sa dostali do ŠCP. Vnímam to ako obrovský posun. Budeme mať kvalitnejšie podmienky v kritickom období, keď mládež potrebuje nájsť nový smer a cieľ. Pozitívom spolupráce je tiež to, že z džuda je jednoduchý prechod do policajných zložiek," poznamenal Tománek st.