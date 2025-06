Parkourista Malaga obhajuje na Slovak Open druhé miesto, sústredí sa na výkon

Keď človek priveľmi tlačí na výsledok, zvyčajne to nedopadne dobre. Preto si dávam záležať na tom, aby som išiel čo najčistejšie a najlepšie - a vtedy prichádzajú aj tie najlepšie časy,“ povedal Malaga pre TASR.

To je taký hlavný cieľ, ktorý ma poháňa dopredu. Dúfam, že tento rok to vyjde. Naučil som sa však, že na svetových súťažiach je najdôležitejšie sústrediť sa na čistý výkon.

„Mojím cieľom je zabehnúť tú trať čo najkrajšie a najlepšie, ako viem. Výsledok beriem skôr ako príjemné prekvapenie, ktoré nechám na posúdenie ostatným. Samozrejme, potešilo by ma, keby som sa oproti minulému roku posunul vyššie a keby Slovensko malo víťaza.

To sú dve mená, ktoré vyčnievajú, okrem nich máme ďalších troch-štyroch kvalitných pretekárov," priblížil Martin Csiaki, predseda sekcie parkouru Slovenskej gymnastickej federácie (SGF). Dodal, že štart Urbanovej závisí na zdravotnom stave.

Obe spomínané podujatia boli súčasťou svetového pohára, o ktorého usporiadanie sa z dlhodobého hľadiska snaží aj SGF. Nižšie podujatie kategórie Open je historicky tretie na Slovensku a oproti vlaňajšku má atraktívnejšie dejisko v centre hlavného mesta.

To môže mať podľa Malagu vplyv na domácich pretekárov. „Určite to pomôže, publikum a okolie robí veľa. Je to tá najväčšia podporu toho výkonu,“ zhodnotil Malaga pre TASR.

Finále kategórie elite je na programe v nedeľu, exteriérovú akciu však môže ovplyvniť počasie. V tom prípade sa budú do konečného hodnotenia brať výsledky z kvalifikácie.