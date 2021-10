PSG nastúpi proti obhajcovi titulu bez opôr. Nebude hrať Mbappé a zrejme ani Messi

PARÍŽ. Futbalisti Paríža St. Germain nastúpia v piatkovom zápase 12. kola najvyššej francúzskej súťaže proti Lille bez Kyliana Mbappeho a pravdepodobne aj bez Lionela Messiho.

Mbappemu v štarte bráni choroba, Messi absentoval na štvrtkovom tréningu pre menšie zranenie.

Paríž je na čele Ligue 1 so 7-bodovým náskokom pred Lens. Úradujúci majster Lille je po 11. kole až na 10. mieste so ziskom 15 bodov. Mbappe odohral proti Olympique Marseille (0:0) celý zápas, no po ňom dostal infekciu nosa a hrdla. Okrem neho chýbal na štvrtkovom tréningu aj Messi.