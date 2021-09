Paríž Saint-Germain – Manchester City



Pred nami je už druhé hracie kolo najvyššej európskej súťaže Ligy Majstrov. V utorok vo večernom čase sa odohrá možno najväčší šláger skupiny, pretože sily zmeria francúzsky Paríž proti anglickému Manchestru City. Zápas určite nemá jednoznačného favorita a tak sa máme načo tešiť.



Vstup oboch tímov do skupinovej fázy bol odlišný. Kým Parížania len remizovali na pôde Clubu Bruggy 1:1, tak Citizens doma potvrdili úlohu favorita a zdemolovali nemecké Lipsko v pomere 6:3. Formu potvrdzuje hlavne nová posila Jack Grealish, ktorý sa po príchode okamžite dostal do základnej jedenástky a pravidelne podáva skvelé výkony. Pozitívom je určite aj návrat De Bruyneho, ktorý sa po zranení vracia späť do starej formy.



PSG naopak po príchode Messiho mierne za očakávaním, keďže argentínčan stále čaká na svoju prvú trefu a naviac je momentálne mimo hru vinou zranenia. Jeho poranenie kolena je však každým dňom v lepšom stave a je možné, že ho v tomto zápase uvidíme nabehnúť na pár minút.



Francúzsky celok si však bude musieť poriadť bez Bernata, Di Mariu, Kurzawu a Sergia Ramosa. Otázny je okrem Messiho aj záložník Marco Veratti. Citizens s neistým štartom Gundogana a ukrajinca Zinchenka.



Pravdepodobné zostavy:

Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueyé, Paredes, Herrera – Draxler, Mbappé, Neymar



Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – B. Silva, Fernandinho, De Bruyne – Mahrez, Torres, Grealish



Tip redaktora: 0:0.