Z kvalifikácie sa zlepšil o jedno miesto. Parastrelec Holenda skončil na ME piaty

OSIJEK. Slovenský reprezentant v parastrelectve Viliam Holenda obsadil na ME v Osijeku 5. miesto v disciplíne vzduchová puška v ľahu zrakovo znevýhodnených.
Držiteľ juniorského svetového rekordu dosiahol vo finále 178,1 bodu. Z kvalifikácie postúpil Holenda zo šiesteho miesta výkonom 610,3, medzi postupovú osmičku sa nedostali jeho krajania Štefan Kopčík (12. miesto, 597,3 b) a Marek Sloboda (18. miesto, 551,9 b).
V malokalibrovkovej disciplíne R6 - v ľahu mix SH1 obsadil Radoslav Malenovský 12. miesto (611 b) a Veronika Vadovičová skončila o dve priečky nižšie (609,4 b).
Obaja sa do osemčlenného finále nedostali.
Ani v disciplíne R9 malokalibrovka v ľahu mix SH2 sa Slováci do bojov o medaily neprebojovali, Kristína Funková zaznamenala v kvalifikácii výkon 612,6 a patrilo jej 24. miesto, Štefan Varga skončil na 36. pozícii za 597,4.