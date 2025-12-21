Rexová ladí formu na paralympijské hry. V pretekoch slalomu skončila opäť na pódiu

Alexandra Rexová.
Alexandra Rexová. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. dec 2025 o 14:39
Na víťaznú Talianku stratila 1,32 sekundy.

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila s navádzačkou Sophiou Polák v slalome Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi druhú pozíciu.

Oproti prvému kolu si polepšila o jedno miesto, na víťaznú Talianku Chiaru Mazzelovú stratila 1,32 sekundy.

Jedna z medailových nádejí na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo si vybojovala okrem toho vo švajčiarskom stredisku tretie a štvrté miesto v obrovskom slalome.

Do aktuálneho ročníka Svetového pohára vstúpila Rexová dvoma pódiovými umiestneniami v talianskej Santa Caterine, kde si v zjazdoch zhodne vybojovala dvakrát tretiu priečku.

