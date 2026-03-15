Zimné paralympijské hry sú oficiálne ukončené. Slovenskú vlajku niesol paralyžiar

Slávnostným ceremoniálom s názvom „Taliansky suvenír“ sa v nedeľu večer skončili XIV. zimné paralympijské hry.
Zatiaľ čo otvárací ceremoniál sa uskutočnil vo Verone, dejiskom záverečného bol štadión v Cortine d´Ampezzo.
Vlajkonosičom slovenskej výpravy bol Marek Kubačka, jediný úplne nevidiaci mužský zástupca v paraalpskom lyžovaní na ZPH.
Hlavnou postavou scény záverečného ceremoniálu bolo dievčatko Sofia na vozíčku, ktoré snívalo svoj športový sen.
Paralympijská vlajka neskôr prešla z rúk talianskych organizátorov najskôr k prezidentovi Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) Andrewovi Parsonsovi, ktorý ju následne posunul predstaviteľom francúzskych regiónov, ktoré budú hostiť ZPH v roku 2030.
Parsons vo svojom príhovore pripomenul, že ZPH 2026 boli vo viacerých ukazovateľoch rekordné.
„Boli to zimné paralympijské hry, na ktorých štartovalo viac žien než kedykoľvek predtým. Takisto to boli hry, ktoré boli najväčšie svojím globálnym pokrytím.
Ďakujeme národným výborom, že nám pomohli stanoviť nové štandardy, takisto držiteľom mediálnych práv za to, že rozprávajú naše príbehy celému svetu.
Obrovská vďaka patrí organizačnému výboru za prípravy, partnerstvo a takisto aj dobrovoľníkom, ktorí s energiou a láskavosťou privítali celý svet. Boli sme svedkami mimoriadnych športových momentov.
Rekordných 611 športovcov pripomenulo svetu, že šport nie je limitovaný zdravotnými obmedzeniami. Tieto hry priniesli dôkaz, že šport nás môže spojiť.
Paralympionici, povznášate sa nad tlak a globálne napätie. Ukázali ste, že excelentnosť nepozná hranice. Neustále ste rozprávali príbeh odolnosti, ktorí bude znieť ešte dlho po týchto hrách,“ poznamenal Parsons.
Bojkot troch krajín
Záverečný ceremoniál bojkotovali výpravy Ukrajiny, Litvy a Estónska na protest proti tomu, že ruskí a bieloruskí parašportovci sa mohli zúčastniť pod vlastnými vlajkami napriek vojne na Ukrajine.
Na februárových ZOH museli Rusi a Bielorusi súťažiť ako neutrálni a dokázať, že aktívne nepodporujú konflikt.
Aspoň jeden cenný kov získalo 27 krajín. Najúspešnejšou krajinou sa stala Čína s bilanciou 15 zlatých, 13 strieborných a 16 bronzových medailí.
Diváci sledovali zápolenia v šiestich športoch a celkovo v 79 medailových rozhodnutiach. Slovenská výprava si odniesla zo ZPH tri medaily - všetky bronzové zásluhou zjazdovej lyžiarky Alexandry Rexovej.
Slovensko sa v medailovej bilancii umiestnilo na 26. mieste. Boli to prvé ZPH, na ktorých malo Slovensko zastúpenie vo všetkých športoch.
„Je tam veľa práce na nadviazanie úspechov z minulosti v paraalpskom lyžovaní. Ukazuje sa niekoľko významných momentov a projektov, ako Hľadáme talenty. Saška Rexová mala skúsených kolegov ako Henrieta Farkašová alebo Jakub Krako, ktorý už víťazili.
Saška je mladá športovkyňa, preto môžeme dúfať, že zdravie vydrží a vo Francúzsku sa jej podarí naplniť očakávania. Je pred nami veľa vecí, treba byť trpezliví.
Treba robiť maximum, aby sme pritiahli konkurencieschopných športovcov. Pohľadov na ZPH 2026 je viacero, pozeráme sa na optikou viacerých faktorov.
Je to pokles oproti ZPH 2022, ale prvýkrát sme mali účasť vo všetkých športoch. Na takú malú krajinu v počte obyvateľov je to odzrkadlenie systematickej práce SPV.
Cieľom je udržať minimálne tieto zimné športy v takejto kvalite,“ uviedol prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš pre STVR.
Spokojnosť s návštevou
Riaditeľ pre komunikáciu IPC Craig Spence vyzdvihol vysokú návštevnosť na ZPH 2026. „Sme naozaj spokojní s davmi v sobotu na paralympijskom hokeji, keď USA hrali proti Taliansku, bola to najväčšia návšteva vôbec na paralympijský hokejový zápas.
Pokiaľ ide o zimné paralympijské hry, predali sme 8992 vstupeniek. To prekonalo predchádzajúci rekord, ktorý bol 8462 a to bol zápas o zlatú medailu v Salt Lake City na hrách v roku 2002.
Prekonať 24 rokov starý svetový rekord, náš paralympijský rekord, je neuveriteľné,“ poznamenal Spence.
Zároveň nevylúčil možnosť pridania ďalších športov do programu ZPH. „Vítame všetky športy. Momentálne spolupracujeme s IBSF (Medzinárodná bobová a skeletonová federácia), ktorá sa už niekoľko rokov snaží zaradiť časť všetkých športov do paralympijských hier.
Zatiaľ nie sú v konkrétnych číslach. Úsilie je potrebné. Sú takmer v najlepšom stave, ale potrebujeme zapojiť viac krajín,“ povedal Spence.
Realitou môže byť ženský turnaj
Realitou by sa mohol stať ženský turnaj v parahokeji. „Tým, ku ktorému sme bližšie, je turnaj ženských paralympijských tímov v ľadovom hokeji na hrách.
Minulý rok sme mali na Slovensku majstrovstvá sveta. Budeme sa naozaj veľmi snažiť, aby sa konali v roku 2030, ale potom potrebujeme viac krajín. Opäť je to podobné ako v paraboboch, ale potrebujeme viac krajín.
Je to tímová súťaž, takže potrebujeme tímy. Už teraz rokujeme s rôznymi národnými paralympijskými výbormi a rôznymi vládami po celom svete, aby sme podporili vytvorenie hokejových programov vedených ženami,“ konštatoval Spence.