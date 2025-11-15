Výkonný výbor SPV absolvoval riadne zasadnutie. Prerokoval výpravu na ZPH

Maskoti ZOH a ZPH 2026 Tina a Milo
Maskoti ZOH a ZPH 2026 Tina a Milo (Autor: TASR)
15. nov 2025
Slovenská výprava bude sústredená najmä v dedine Cortina.

BRATISLAVA. Členovia Výkonného výboru Slovenského paralympijského výboru (VV SPV) absolvovali v piatok riadne zasadnutie.

Nieslo sa v znamení finálnych príprav na Zimné paralympijské hry Miláno–Cortina 2026, prípravy Valného zhromaždenia SPV a diskusie o systémových témach financovania a infraštruktúry športu zdravotne znevýhodnených. SPV o tom informoval na svojom webe paralympic.sk

VV sa stretol po náročnom období, počas ktorého sekretariát a vedenie SPV zabezpečovali viacero významných podujatí vrátane majstrovstiev sveta v parahokeji, účasti slovenských športovcov na EYOF a ďalších medzinárodných akcií.

Slovensko má potvrdené kvóty v paraalpskopm a paraseverskom lyžovaní, parasnowboardingu, curlingu na vozíku a parahokeji.

Otvorená zostáva posledná možnosť kvalifikácie v parabiatlone.

Slovenská výprava bude sústredená najmä v dedine Cortina (hlavná základňa), časť tímu (parahokejisti) bude ubytovaná v Miláne a pre severské disciplíny bude tretím logistickým centrom Predazzo.

Paralympijské

Výkonný výbor SPV absolvoval riadne zasadnutie. Prerokoval výpravu na ZPH
13:31
