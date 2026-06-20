Zmena po 23 rokoch. Slovenský paralympijský výbor má nového predsedu

Novým predsedom Slovenského paralympijského výboru (SPV) sa stal Tomáš Varga. Rozhodla o tom voľba prítomných delegátov na volebnom Valnom zhromaždení SPV v Bratislave.
Vo funkcii nahradil Jána Riapoša, ktorý zastával tento post nepretržite od roku 2003.
Pred samotnými voľbami do jednotlivých orgánov zhodnotil už bývalý predseda SPV Ján Riapoš štvorročné obdobie vo svojej funkcii: „Boli to veľmi náročné štyri roky, najmä po post-covidových rokoch. Prišlo k viacerým zmenám, museli sme riešiť vážne situácie v roku 2022.
Cieľom bolo udržanie všetkých projektov, legislatívy a zachovanie zamestnancov. Išli sme do náročných projektov, letné hry v Paríži a zimné hry v Taliansku. Chcem poďakovať všetkým za vyrovnanie sa so vzniknutými situáciami.“
Varga: Beriem výzvu s veľkým rešpektom
Na čele SPV prichádza ku zmene po 23 rokoch. Tomáš Varga pôsobí od roku 2009 v paralympijskom prostredí, na nedávnych zimných paralympijských hrách (ZPH) v Miláne a Cortine d'Ampezzo pôsobil ako vedúci slovenskej výpravy.
Celkovo má na konte osem účastí na paralympijských hrách. Ako funkcionár bol mimo iného súčasťou štruktúr Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) a Európskeho paralympijského výboru (EPC). V minulosti sa podieľal na organizácii domácich a medzinárodných športových podujatí.
„Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Som poctený, že som dostal taký silný mandát a tak veľká skupina nášho hnutia stála pri mne. Samotné rokovanie bolo veľmi zložité, ale aj vďaka tomu, že som cítil celú dobu, aj počas prípravného obdobia, podporu, tak som extrémne šťastný a rád, že sa to celé podarilo.
Teším sa na túto obrovskú výzvu, že budeme makať a prinášať všetko pre parašport na Slovensku, o čom sme sa bavili počas dnešného valného zhromaždenia. Som presvedčený o tom, že sa nám to podarí posunúť a budeme každý rok silnejší.
Viem si predstaviť spoluprácu s Jánom Riapošom. Je to veľká výzva prísť po takej legende slovenského parašportu, ktorou určite Ján Riapoš je. Beriem výzvu s veľkým rešpektom,“ prezradil bezprostredne po zvolení nový predseda SPV Tomáš Varga.
Do Výkonného výboru SPV zvolili prítomní delegáti šiestich funkcionárov - Branislava Deleja, Miroslava Drába, Henrietu Farkašovú, Gabrielu Ižarikovú, Jakuba Kraka a Juraja Mederu.
Zlatý Agitos pre Kopčíka a Margoča
SPV na volebnej konferencii zároveň oceňovalo úspešných reprezentantov Slovenska v paralympijských športoch. Cenu Zlatý Agitos si prevzal Štefan Kopčík, úspešný paraalpský lyžiar, parastrelec a kolkár. Počas kariéry sa predstavil na štyroch zimných paralympijských hrách (1994, 1998, 2002, 2006), z ktorých má päť medailí.
Šesť cenných kovov si vybojoval na svetovom šampionáte v parastreľbe, vo funkcionárskej kariére pôsobil najmä ako predseda Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska a organizátor medzinárodných podujatí.
„Je to krásne ocenenie. Myslím si, že viac od SPV nemôžem dostať. Prekvapilo ma to, pretože to prišlo ešte v pozícii aktívneho športovca. Možno som čakal, že k tomu príde, keď skončím. Je to asi tým, že tento rok budem mať životné jubileum.
Človek totiž nevie, či tu bude aj o rok. V roku 2014 som dostal od vtedajšieho prezidenta SR Ivana Gašparoviča štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Zlatý Agitos je takým zavŕšením tohto celého,“ povedal pre TASR Kopčík k oceneniu.
Rovnakú cenu odovzdali členovia SPV Marekovi Margočovi, ktorý súťažil v slovenských farbách vo vrhu guľou a v hode oštepom. V prvej menovanej disciplíne je držiteľom zlata z paralympijských hier 2004 a z majstrovstiev sveta má počas svojej kariéry celkovo osem medailí.
„Chcel by som sa poďakovať za toto ocenenie. Veľmi si ho vážim. Úprimne, nečakal som to a o to viac je to pre mňa významné ocenenie. Na PH 2004 bola úžasná atmosféra na obrovskom a plnom štadióne. Keď som sa vrátil do paralympijskej dediny, tak som nebol jediný s medailou a pamätám si vrúcnu atmosféru. Vzájomne sme sa tešili a radovali z toho,“ zaspomínal Margoč na svoj najväčší kariérny úspech.
Strieborný Agitos si prevzal Jozef Miština (paraalpské lyžovanie a paracyklistika), bronzový putoval do rúk Heleny Kašickej (tanec na vozíku), Petrovi Kinikovi (paralukostreľba) a Dušanovi Pitoňákovi (curling na vozíku).