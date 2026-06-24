Olympijský oheň zapaľoval aj Lintner. Národné hry odštartoval slávnostný ceremoniál

Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko 2026 boli slávnostne otvorené. Vrcholové podujatie športovcov s intelektuálnym znevýhodnením prinesie počas najbližších dní súboje viac ako 210 športovcov z celého Slovenska.
Tí najlepší získajú miestenku na Svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa uskutočnia v roku 2027 v Čile.
Národné hry sa začali slávnostným ceremoniálom v Olympijskom tréningovom centre x-bionic® sphere v Šamoríne. Na štadión postupne nastúpili výpravy z celého Slovenska.
„Na Národných hrách Špeciálnych olympiád Slovensko máme vysoké očakávania, pretože ide o naše doposiaľ najväčšie podujatie. Máme tu osem športov a viac ako 210 športovcov.
Tieto hry sú nominačnými hrami na Svetové hry v Santiagu de Chile 2027, takže verím, že každý športovec pôjde naplno a dá do toho celé svoje srdce,“ uviedla v tlačovej správe Dominika Nestarcová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Pred samotnými súťažami zazneli slávnostné sľuby v duchu fair play. Za dobrovoľníkov ho predniesol Radovan Pokojný, za rozhodcov sľub zložila Lenka Stará a za športovcov Michal Štubňa, medailista zo Svetových hier.
Vrcholom večera bol akt zapálenia olympijského ohňa. Priamo nad štadiónom sa vzniesol vrtuľník, z ktorého sa s horiacou fakľou zlanili dvaja policajti. Oheň následne prevzala eskorta na motorkách a priviezla ho k tribúne, kde ho odovzdala osobnostiam slovenského športu – olympijskej víťazke v trape Zuzane Rehák Štefečekovej a majstrovi sveta v ľadovom hokeji Richardovi Lintnerovi.
Tí ho odovzdali Dominike Nestarcovej a zástupcovi športovcov Petrovi Išpoldovi, ktorí spoločne zapálili oheň hier. Prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko následne vyhlásila Národné hry slávnostne za otvorené.
Richard Lintner ocenil prístup športovcov Špeciálnych olympiád, ktorí podľa neho môžu byť pre ostatných veľkou inšpiráciou.
„Bežní športovci sa môžu od športovcov Špeciálnych olympiád inšpirovať najmä ich prístupom, nadšením a chuťou pokračovať ďalej aj vtedy, keď niečo nevyjde. Šport je fenomén a pre ľudí so znevýhodnením je aj nástrojom sebarealizácie, súťaženia a radosti. Emócia, ktorú šport vytvára, je tým najzdravším liekom na dobrú náladu,“ povedal bývalý slovenský hokejový obranca.
Podľa Zuzany Rehák Štefečekovej, olympijskej víťazky v trape, majú športovci Špeciálnych olympiád výnimočnú schopnosť pripomínať, čo je v športe najpodstatnejšie: „Pre mňa sú športovci Špeciálnych olympiád veľkým vzorom, pretože prekonávajú obrovské prekážky.
Vďaka športu sú súčasťou komunity a inklúzia cez šport funguje prirodzenejšie. Prajem im, aby si tieto dni naplno užili – možno si nebudú pamätať presné časy, ktoré dosiahli, ale určite si budú pamätať pocity, ktoré tu zažili.“
Športovci Špeciálnych olympiád Slovensko počas nasledujúcich dvoch dní nastúpia v ôsmich hlavných športových disciplínach – v plávaní, atletike, stolnom tenise, tenise, modernej gymnastike, športovej gymnastike, plávaní v otvorenej vode a silovom trojboji. V praxi to predstavuje takmer 50 súťažných disciplín.