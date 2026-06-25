Nové športy si získavajú miesto na Špeciálnych olympiádach. Generálka pred Švédskom

Na snímke otvárací ceremoniál Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026 v Šamoríne.
Na snímke otvárací ceremoniál Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026 v Šamoríne. (Autor: TASR)
TASR|25. jún 2026 o 17:50
ShareTweet0

Súťaže v silovom trojboji priniesli napínavé súboje v drepe.

Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko majú za sebou prvý súťažný deň, pričom premiéru na podujatí zažili silový trojboj a športová gymnastika.

Nové športy ukázali, že si medzi športovcami s intelektuálnym znevýhodnením nachádzajú svoje miesto.

Súťaže v silovom trojboji priniesli napínavé súboje v drepe, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu.

Bola to pre nich ostrá generálka

„Chalani boli skvelí, snažili sa a hlavne ich to bavilo. Bola to pre nich ostrá generálka pred medzinárodnou súťažou Special Olympics vo Švédsku, ktoré nás čakajú v septembri.

Metódy, tréningové techniky aj postupy sú takmer identické ako pri zdravých športovcoch, len si treba nájsť cestu ku každému z nich.

Títo pretekári sú autentickí, snaživí a skutočne silní. Navyše sa museli vyrovnať s prísnymi pravidlami, keď majú len tri pokusy a zvládli to výborne,“ uviedol v tlačovej správe Marek Blahušík, reprezentačný tréner silového trojboja.

Výrazný výkon predviedol aj Andrej Petrík, športovec ŠOS s Downovým syndrómom, ktorý uspel v dvoch z troch súťažných disciplín.

Počas celého podujatia súťažia športovci Špeciálnych olympiád Slovensko v x-bionic® sphere v Šamoríne v ôsmich športoch a takmer 50 disciplínach.

Národné hry sú zároveň významným nominačným podujatím na budúcoročné Svetové hry v Santiagu v Čile.

Náročný viacboj na šiestich náradiach (akrobacia, kôň na šírku, kruhy, preskok, bradlá, hrazda) priekopnícky absolvoval gymnasta s Downovým ochorením Alexej Polomský, ktorý sa športovej gymnastike venuje približne päť rokov.

Priznal, že najradšej má kruhy a akrobaciu, no vo svojom výkone našiel aj nejaké nedostatky: „Na kruhoch som mal drobné chyby a trochu som sa bál otočenia hlavou dole, ale s trénerom ich odstránime a do Čile budeme pripravení.“

Popri premiérových disciplínach prebehli súťaže aj v modernej gymnastike, atletike a plávaní v otvorenej vode.

Práve otvorená voda preverila športovcov mimoriadne dôsledne – absolvovali 800 metrov plávania v náročných podmienkach.

Očakávala som osobné aj národné rekordy

„Na tieto hry sme sa pripravovali niekoľko mesiacov. Očakávala som osobné aj národné rekordy a v mnohých disciplínach sa to potvrdilo.

No a presne o tom sú celoslovenské hry – o výkone, radosti, odvahe a šanci ukázať, čo športovci dokážu,“ uviedla Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Moderná gymnastika ukázala, že šport nie je len o výsledku, ale aj o sústredení, trpezlivosti a radosti z pohybu.

„Naším cieľom bolo ukázať tvrdú prácu z tréningov. Dievčatá predviedli úžasné, náročné zostavy a najlepšie z nich budú hrdo reprezentovať Slovensko na svetovom fóre.

Bez ohľadu na výsledok je však dôležité, aby si športovci odniesli krásny zážitok,“ zdôraznila trénerka modernej gymnastiky Emília Billíková.

Paralympijské

Na snímke otvárací ceremoniál Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026 v Šamoríne.
Na snímke otvárací ceremoniál Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko 2026 v Šamoríne.
Nové športy si získavajú miesto na Špeciálnych olympiádach. Generálka pred Švédskom
dnes 17:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Nové športy si získavajú miesto na Špeciálnych olympiádach. Generálka pred Švédskom