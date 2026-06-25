Nové športy si získavajú miesto na Špeciálnych olympiádach. Generálka pred Švédskom

Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko majú za sebou prvý súťažný deň, pričom premiéru na podujatí zažili silový trojboj a športová gymnastika.
Nové športy ukázali, že si medzi športovcami s intelektuálnym znevýhodnením nachádzajú svoje miesto.
Súťaže v silovom trojboji priniesli napínavé súboje v drepe, tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu.
Bola to pre nich ostrá generálka
„Chalani boli skvelí, snažili sa a hlavne ich to bavilo. Bola to pre nich ostrá generálka pred medzinárodnou súťažou Special Olympics vo Švédsku, ktoré nás čakajú v septembri.
Metódy, tréningové techniky aj postupy sú takmer identické ako pri zdravých športovcoch, len si treba nájsť cestu ku každému z nich.
Títo pretekári sú autentickí, snaživí a skutočne silní. Navyše sa museli vyrovnať s prísnymi pravidlami, keď majú len tri pokusy a zvládli to výborne,“ uviedol v tlačovej správe Marek Blahušík, reprezentačný tréner silového trojboja.
Výrazný výkon predviedol aj Andrej Petrík, športovec ŠOS s Downovým syndrómom, ktorý uspel v dvoch z troch súťažných disciplín.
Počas celého podujatia súťažia športovci Špeciálnych olympiád Slovensko v x-bionic® sphere v Šamoríne v ôsmich športoch a takmer 50 disciplínach.
Národné hry sú zároveň významným nominačným podujatím na budúcoročné Svetové hry v Santiagu v Čile.
Náročný viacboj na šiestich náradiach (akrobacia, kôň na šírku, kruhy, preskok, bradlá, hrazda) priekopnícky absolvoval gymnasta s Downovým ochorením Alexej Polomský, ktorý sa športovej gymnastike venuje približne päť rokov.
Priznal, že najradšej má kruhy a akrobaciu, no vo svojom výkone našiel aj nejaké nedostatky: „Na kruhoch som mal drobné chyby a trochu som sa bál otočenia hlavou dole, ale s trénerom ich odstránime a do Čile budeme pripravení.“
Popri premiérových disciplínach prebehli súťaže aj v modernej gymnastike, atletike a plávaní v otvorenej vode.
Práve otvorená voda preverila športovcov mimoriadne dôsledne – absolvovali 800 metrov plávania v náročných podmienkach.
Očakávala som osobné aj národné rekordy
„Na tieto hry sme sa pripravovali niekoľko mesiacov. Očakávala som osobné aj národné rekordy a v mnohých disciplínach sa to potvrdilo.
No a presne o tom sú celoslovenské hry – o výkone, radosti, odvahe a šanci ukázať, čo športovci dokážu,“ uviedla Martina Gogolová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Moderná gymnastika ukázala, že šport nie je len o výsledku, ale aj o sústredení, trpezlivosti a radosti z pohybu.
„Naším cieľom bolo ukázať tvrdú prácu z tréningov. Dievčatá predviedli úžasné, náročné zostavy a najlepšie z nich budú hrdo reprezentovať Slovensko na svetovom fóre.
Bez ohľadu na výsledok je však dôležité, aby si športovci odniesli krásny zážitok,“ zdôraznila trénerka modernej gymnastiky Emília Billíková.