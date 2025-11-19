Slovenských parastolných tenistov čaká šampionát. Riapoš opäť adeptom na zisk medaily

HELSINGBORG. Od štvrtka 20. novembra do utorka 25. novembra sa vo švédskom Helsingborgu uskutočnia majstrovstva Európy v parastolnom tenise.
Slovensko vyslalo na toto podujatie 10-člennú výpravu, ktorá plánuje zabojovať nielen o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Thajsku, ale najmä prehovoriť do boja o medaily.
Slovensko bude v najbližších dňoch reprezentovať vo dvojhre (20. - 23. novembra), vo štvorhre a v miešanej štvorhre (23. - 25. novembra) Marián Kamien (TT1), Ján Riapoš, Peter Lovaš, Lukáš Kližan (TT2), Adrián Prieložný (TT3), Boris Trávníček, Peter Mihálik (TT4), Richard Csejtey (TT8), Eva Matovčíková (TM2) a Alena Kánová (TT3).
Medzi tradičných adeptov na cenné kovy patrí Ján Riapoš, doteraz sa na ME predstavil 15-krát a vo svojej zbierke má 17 medailí - 11x zlato, 4x striebro a 2x bronz.
„V prvom rade, keď sa obzriem za seba, tak je to tridsať rokov v živote človeka, ktoré som strávil v profesionálnom paralympijskom športe, v parastolnom tenise. Takže som sa mohol na všetkých majstrovstvách nielen zúčastniť, ale bojovať aj o najvyššie méty.
Ani do Helsingborgu sa nejdem iba zúčastniť – lebo s Petrom Lovašom sme vo štvorhre nasadenými jednotkami a v singloch by som mal byť päťkou v turnaji, takže opäť nejdeme iba počítať účasti, ale bojovať o najvyššie méty,“ vyjadril sa Riapoš pre Slovenský paralympijský výbor.
Práve s Lovašom patria vo štvorhre k hlavným kandidátom na cenný kov, v tomto kalendárnom roku neodišli zo žiadneho turnaja bez medaily.
Okrem športového výsledku hrajú o účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte a tiež získavajú body do rebríčka, ktorý rozhodne o tom, či sa predstavia na paralympijských hrách 2028 v Los Angeles. „Nestačí mať len postavenie v rebríčku, pretože body sa pravidelne každý týždeň odčítavajú aj pričítavajú, podobne ako v ATP.
A teraz nám paralelne bežia tri rebríčky – prvý klasický, podľa ktorého sa nasadzuje, druhý pre MS 2026 v Thajsku a tretí pre PH 2028 a všetky sú veľmi dôležité. Ten prvý, nasadzovací preto, lebo keď nie ste nasadený, môžete sa už v prvom kole stretnúť s najlepšími hráčmi.
Aj ten pre MS je veľmi náročný, lebo svetový šampionát sa podobne ako PH konajú len raz za štyri roky a zúčastní sa ňom rovnako len 290 najlepších hráčov sveta. A tieto tri paralelné rebríčky sú časovo obmedzené.
Rebríček pre MS bude napríklad ukončený v lete budúceho roka a MS sa budú konať v decembri. Samotné majstrovstvá Európy majú vysokú bonifikáciu pre získanie počtu bodov, takže je to veľký odrazový mostík.
A na Slovensku je veľa hráčov, ktorí ak by sa teraz uzavrel rebríček k MS, už by sa na ne nedostali. Preto sme sa na úrovni zväzu rozhodli otvoriť šancu aj mladým športovcom, aby okrem stálic bola šanca aj pre ďalších dostať sa na MS.
Je tam veľa premenných, ale účasť na turnajoch najvyššej kategórie, kde ME patria, môžu zabezpečiť športovcom účasť na MS či PH,“ dodal Riapoš.