Paralympiáda sa začne v tieni bojkotu. Otvárací ceremoniál odignoruje sedem krajín

Organizátori zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo spresnili, že dokopy sedem krajín bude bojkotovať otvárací ceremoniál na protest proti účasti ruských športovcov na ZPH 2026.
Tí môžu reprezentovať svoju krajinu pod národnou vlajkou prvýkrát od roku 2014.
Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) oznámil už vo februári, že umožní šiestim športovcom z Ruska a štyrom z Bieloruska zúčastniť sa na zimnej paralympiáde.
Môžu pritom reprezentovať v národných farbách, nie iba ako neutrálni športovci. IPC vylúčil Rusov a Bielorusov z paralympijských súťaží po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, v letnej verzii paralympijských hier v Paríži 2024 však mohli štartovať s neutrálnym statusom.
Proti ich účasti v Miláne a Cortine protestovalo viacero krajín, ktoré sa rozhodli bojkotovať piatkový otvárací ceremoniál vo Verone.
„V uplynulých desiatich dňoch ste videli, že niektoré národné paralympijské výbory sa rozhodli nezúčastniť (na ceremoniáli) z politických dôvodov, pričom bolo reportovaných viacero čísiel. V médiách sa spomínalo sedem až 15 krajín.
Dovoľte mi ujasniť, že z politických dôvodov sa na otváracom ceremoniáli nezúčastní sedem krajín - Česko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Ukrajina,“ informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii v Cortine d'Ampezzo hovorca IPC Craig Spence. Dodal, že IPC ich rozhodnutie rešpektuje.
Okrem toho eviduje ďalšie krajiny, ktoré nebudú prítomné na otváracom ceremoniáli, lebo „uprednostnili športové výkony“. „Kanada, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko nebojkotujú ceremoniál. Povedali nám, že neprídu z výkonnostných dôvodov,“ citovala Spencea agentúra AFP.
Keďže viaceré súťaže, vrátane pretekov v alpskom lyžovaní, štartujú už v sobotu ráno, mnohí športovci sa rozhodli zostať bližšie k ich reprezentačným základniam.
Spence doplnil, že viaceré krajiny už minulý rok informovali IPC, že sa z logistických dôvodov nebudú môcť zúčastniť na ceremónii v rímskom amfiteátri vo Verone: „Športovci trénovali na tento moment dlhé roky a ak je ich prioritou podanie čo najlepšieho výkonu, sme z toho len šťastní.“