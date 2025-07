Riapoš a Lovaš utrpeli prvú prehru v tomto roku. Napriek tomu však získali medailu

„Ak to takto pôjde ďalej, myslím si, že by nám to mohlo vyjsť aj do Los Angeles. Pevne verím, že nám vydrží zdravie a forma, aby sa to podarilo. Sadli sme si nielen ako spoluhráči, ale aj ako ľudia. A to sa potom odzrkadľuje aj v našej hre.

Chceme mať z toho v prvom rade radosť. Na mnohých našich súperoch je vidieť, že je to pre nich ako keby iba povinnosť. Odbúchať to a odísť. Takže si vážim, ako to funguje medzi nami,“ uviedol Lovaš pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru.

Obaja patria ku svetovej špičke aj vo dvojhre, Riapoš je v kategórii MS2 na siedmej pozícii a Lovaš je na druhom mieste. Jeho kolega zo štvorhry dokázal v Thajsku získať bronz z dvojhry.

„Chcel by som niečo významné dosiahnuť aj medzi jednotlivcami. Medaily zo štvorhier pre mňa znamenajú veľa, ale rád by som si jednu vybojoval aj sám za seba. Je to taká moja motivácia do ďalšej práce.

Keď sa ma niekto opýta, čo viac ešte môžem získať ako zlatú paralympijskú medailu, tak pre mňa je to medaila vo dvojhre. Z európskych ani svetových šampionátov zatiaľ medailu nemám, takže je to pre mňa veľká výzva vybojovať cenný kov na tomto fóre,“ dodal Lovaš.