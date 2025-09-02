Parsons si pochvaľuje Slovensko ako partnera. Riapoš: Potrebujeme sa spájať

BRATISLAVA. Pri príležitosti usporiadania prvých majstrovstiev sveta v parahokeji žien a tohtoročných osláv 30. výročia založenia Slovenského paralympijského výboru (SPV) zavítal premiérovo počas výkonu svojej funkcie na Slovensko prezident Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) Andrew Parsons.
Pred predsedom SPV Jánom Riapošom a prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonom Siekelom pochválil Slovensko ako partnera.
Na Slovensku sa šéf MPV zdržal dlhšiu dobu, počas víkendu bol v Dolnom Kubíne súčasťou vyvrcholenia historicky prvého svetového šampionátu parahokejistiek.
„Už dlho som chcel navštíviť túto skvelú krajinu, ktorá má veľké úspechy na letných aj zimných paralympijských hrách a takisto dôležité zastúpenie v paralympijskom hnutí. Veľmi som chcel byť na tomto podujatí, pretože prvé majstrovstvá sveta žien v parahokeji pre nás znamenajú veľa. Sme na to hrdí.
Organizácia podujatia SPV bola výborná. Krok po kroku sa snažíme v mnohých krajinách tvoriť programy, ktorými to vieme dosiahnuť. Nie sú to len majstrovstvá sveta, ale takisto menšie regionálne turnaje, aby sme ženský parahokej dostali na paralympiádu. Samozrejme, v roku 2026 to nebude, ale urobíme všetko pre to, aby sa tak mohlo stať v roku 2030,“ vyhlásil Parsons.
VIDEO: Riapoš a Siekeľ privítali prezidenta MPV Parsonsa
Jeho program na Slovensku vyvrcholil v utorok, najskôr v Piešťanoch slávnostne otvoril „Nezlomný chodník slávy“, na ktorom sa nachádzajú všetci slovenskí medailisti, ktorí získali z letných a zimných paralympijských hier od roku 1994 celkovo 136 medailí.
Následne sa stretol s predsedom SPV a prezidentom SOŠV. Počas panelovej diskusie predstavil okrem iného proces integrácie parašportov pod športové federácie.
„Snažíme sa podpísať dohody do konca roku 2026. S transformáciou sme začali po zimných paralympijských hrách 2022 v Pekingu, konkrétne zimnými športami. Pokračovali sme tancom na vozíčku, sme v pokročilej fáze rokovaní s parastrelectvom a paratlakom na lavičke.
Pri paraatletike a paraplavcoch sa snažíme vytvoriť vlastné zastrešenie, okrem toho sme na začiatku komunikácie so zástupcami Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ vyjadril sa prezident MPV.
Z pohľadu SPV išlo o jedno z najvýraznejších podujatí v rámci osláv 30 rokov od založenia. Zároveň nejde o ojedinelú akciu z pohľadu organizovania.
„Takou čerešničkou na torte v rámci osláv je účasť prezidenta MPV. Spojilo sa to s organizáciou historicky prvých MS v parahokeji žien. Diskutovali sme o tom, kam smeruje paralympijský výbor, pretože je ešte veľa nedoriešených vecí - prechodu, rozvoja a príchodu nových športov, zdravotných klasifikácií. Na konci septembra sa koná Valné zhromaždenie SPV, kandidovať tam bude aj Tomáš Varga.
Prvýkrát v histórii sme postavili veľmi silného kandidáta, ktorý sa počas víkendu stal členom Výkonného výboru Európskeho paralympijského výboru. Sú to intenzívne pracovné rokovania, ktoré môžu priniesť ovocie SPV do ďalších rokov,“ povedal pre TASR Riapoš.
Návšteva vrcholného funkcionára MPV môže byť impulzom pre rozvoj paralympijského športu na Slovensku.
„Na jeseň nás čakajú náročné projekty. Ak sa podarí parahokejistom postúpiť z kvalifikácie, tak všetky športy budú mať zastúpenie, čo by bola výborná správa pre rozvoj zimných športov a programov. Treba hľadať rozumnú cestu rozvoja všetkých zdravotných znevýhodnení na Slovensku. Ak sa Slovensko chce pohnúť ďalej, tak sa potrebuje spájať.
Spolupráca s Dolným Kubínom na regionálnej úrovni je toho príkladom, keď sa robí prístupná infraštruktúra pre všetkých a využíva ju celý región. Po organizovaní kempu sme zistili, že môžeme niečo zorganizovať pre rozvoj ženského hokeja. Pre dve slovenské parahokejistky je to obrovská pomoc, aby aj ženy s hendikepom stratili obavu a strach, a vstúpili do profesionálneho športu.
V Dolnom Kubíne sú na to podmienky a je tam vytvorené zázemie na vytvorenie slovenského ženského parahokejového tímu. Ukázali sme, že vieme organizovať akékoľvek podujatia akéhokoľvek rozsahu, len nás brzdí stále veľmi bariérová architektúra,“ dodal predseda SPV.