Slovákom účasť na paralympiáde tesne unikla, no zostávajú sebavedomí: Ideme si po miestenku

Priama miestenka na budúcoročné paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo im síce tesne unikla, ale druhú možnosť na to, aby sa predstavili na paralympiáde, si tréner Ivan Hricko a jeho zverenci nemienia nechať ujsť.

„Pre nás je to veľká vec. Tento cieľ je pre nás splnený a veľmi dôležitý, všetci sme za to radi. Bojujeme s top tímami sveta a porovnávame sa s chalanmi, ktorí sú v podstate profesionáli a pracujú v takých podmienkach, o akých sa nám môže iba snívať,“ uviedol kouč Slovákov.

„Hodnotím to pozitívne. Odohrali sme kvalitné zápasy, turnaj bol veľmi dobre obsadený. Dokazovali to aj tímy pod nami, hrali sme s nimi vyrovnané stretnutia. Myslím si, že sme obstáli fajn,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Ivan Hricko.

Vstup do turnaja pritom nebol jednoduchý, najskôr neuspeli s neskoršími držiteľmi bronzu Čechmi (1:6) a hneď na to zlatou domácou reprezentáciou (0:13). Tieto výsledky však neuškodili slovenskému výberu, práve naopak.

„Pred týmito zápasmi sme si povedali, že si to treba užiť. Nešli sme urobiť dieru do sveta, ale šli sme ich zahrať so cťou.

Aj keď sú rozdiely možno vysoké, v porovnaní s tým, s akými chalanmi hrali, tak si myslím, že sme to odohrali so cťou,“ zamyslel sa Hricko.

Cieľ bol jasný

Rozhodujúci duel o účasť na ZPH 2026 síce Slovákom nevyšiel, ale na turnaji ukázali svoju kvalitu a skúsenosti.

„Je to o uvedomelosti hráčov a stále pripomínanie toho, na čo sme išli na tento turnaj. Cieľ bol jasný. Skúsenosti chalanov z niekoľkých odohraných šampionátov, to len dokazovali.

Je to aj naša sila, ale na druhú stranu môžem povedať, že niekedy nám chýba posledný krôčik v rámci fyzických síl. Hráme s tým, čo máme a musíme z toho vyťažiť maximum,“ myslí si kormidelník slovenského tímu.