Úspech slovenských parastolných tenistov. Na podujatí získali striebro

Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš.
Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš. (Autor: TASR)
TASR|30. okt 2025 o 17:45
Riapoš s Lovašom dominujú na tohtoročných turnajoch ITTF.

YVELINES. Slovenská výprava v parastolnom tenise rozšírila na turnaji ITTF World Para Elite vo francúzskom Yvelines medailovú zbierku o ďalší cenný kov.

Ján Riapoš a Peter Lovaš vybojovali v kategórii MD4 vo štvorhre striebro. Nad ich sily bola vo finále francúzska dvojica Fabien Lamirault a Julien Michaud, s ktorou prehrali 1:3.

Riapoš s Lovašom dominujú na tohtoročných turnajoch ITTF, celkovo majú v zbierke sedem zlatých medailí a dva strieborné kovy.

V novembri čakajú reprezentantov v parastolnom tenise majstrovstvá Európy vo švédskom Helsingborgu.

