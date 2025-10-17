Olympijské múzeum sa rozšírilo. Vychádza kniha Lev na lyžiach Dušan Pitoňák

TASR|17. okt 2025 o 13:35
Uvedenie publikácie do života sa koná ako súčasť celoročných osláv 30. výročia založenia SPV.

BRATISLAVA. V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu uviedli do života knižnú publikáciu Lev na Lyžiach Dušan Pitoňák.

Kniha autorky Márie Mikovej zachytáva osud slovenského reprezentanta v curlingu na vozíku, trojnásobného účastníka zimných paralymijských hier (ZPH).

Bývalý združenár bol v roku 1985 členom bronzového tímu ČSSR na juniorskom svetovom šampionáte v severskej kombinácii.

O rok neskôr utrpel zranenie počas pretekov Svetového pohára pri skokoch na lyžiach, keď mu lyža po páde poškodila chrbticu a od tej doby používa vozík.

Na curling na vozíku ho nahovorila paralympionička Alena Kánová, ktorá reprezentuje Slovensko v stolnom tenise.

Stal sa pevnou súčasťou reprezentačného tímu, podieľal sa na vybojovaní premiérovej účasti SR na ZPH v Soči 2014, naposledy v Pekingu 2022 siahal so spoluhráčmi po medaile, keď obsadili 4. miesto.

Okrem ZPH štartoval na viacerých majstrovstvách sveta najvyššej kategórie.

Dnes 60-ročný Pitoňák pochádza z podtatranskej obce Štrba - Tatranská Štrba.

„Dušan je v širšej nominácii aj na nadchádzajúce ZPH 2026 v Cortine d´Ampezzo,“ uviedol na krste knihy predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.

Knihu pokrstili umelým snehom zjazdová lyžiarka, najúspešnejšia slovenská paralympionička Henrieta Farkašová, autorka knihy Mária Miková a zástupca vydavateľstva Media Grup Jaroslav Bovan.

Vychádza v náklade 3000 ks, má 164 strán s bohatou fotodokumentáciou.

Prostredníctvom videa sa prihovoril aj D. Pitoňák: „Zistil som, že motivovať ľudí je veľmi pozitívne, vlastným príbehom dokonca ideálne, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii, napríklad po úraze, sa neponárali do negatívnych myšlienok. Život je boj a treba bojovať. Moje motto preto je: ´Kto sa nevzdáva v športe, ten sa nevzdáva ani v živote´."

Uvedenie publikácie do života sa koná ako súčasť celoročných osláv 30. výročia založenia SPV a v čase, keď sa končí výstava 30 ROKOV NEZLOMNÍ (v nedeľu 19. októbra) v múzeu.

Bude však putovná a tak ju uvidia záujemcovia aj v iných mestách Slovenska. Oslavy vyvrcholia slávnostným galavečerom 28. novembra a vyhlásením Paralympionika tridsaťročia.

Paralympijské

