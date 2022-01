Boccista Andrejčík získal cenu pre najlepšieho parašportovca 2021 pred Kurilom

BRATISLAVA. Najlepším paralympijským športovcom za rok 2021 sa stal boccista Samuel Andrejčík.

"V určitom bode sme sa obávali aj toho, že vytúžená paralympiáda, o ktorú sme bojovali tak dlho, sa ani neuskutoční.

O to viac sa teším, s akým entuziazmom sme dokázali opäť vstúpiť do tréningového procesu, ako sme sa vrátili na kurty a tvrdo pracovali na tom, aby sme v Tokiu previedli to najlepšie z nás.

Vyšlo to a dnes sa s úsmevom na tvári teším z dvoch tokijských zlatých paralympijských medailí," povedal Andrejčík.