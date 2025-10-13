Rexová sa dištancuje od medializovaných informácií. S reprezentáciou už nespolupracuje

BRATISLAVA. Paralympijská šampiónka v zjazdovom lyžovaní Alexandra Rexová intenzívne "zarezáva" v príprave na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine.
Po zisku zlatej medaily v super-G a bronzu v slalome na ZPH v Pekingu 2022 vstupuje do kľúčovej fázy so svojím profesionálnym "REXA tímom", ktorý vedie tréner a mentor Marek "Gary" Garaj.
Tím zároveň uvádza na pravú mieru viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré sa objavili v mediálnom priestore a nezodpovedajú realite jej takmer tri roky trvajúcej nezávislej prípravy, píše sa v tlačovej správe.
Jedna z najväčších nádejí slovenského paralympijského športu Rexová sa dištancuje od informácií prezentovaných v článku Slovenského paralympijského výboru (SPV), ktoré ju spájajú s reprezentačným tímom, s ktorého manažérom nespolupracuje už takmer tri roky.
Jej príprava je komplexná, profesionálna a financovaná primárne zo zdrojov od súkromných sponzorov a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
"Vďaka Garymu a jeho ľudskému prístupu mám konečne pocit, že robím profesionálny šport. Moja príprava je všestranná a časovo náročná. Na lyžiach sa cítim lepšie a istejšie, čo je základ, vďaka ktorému sa môžem posúvať," uviedla Rexová.
Jej tréningový proces je postavený na moderných metódach a odlišuje sa od minulosti. "Na lyžiach sme každý mesiac, pretože objem na snehu je dôležitý. Pracujeme na odstraňovaní zlozvykov z predošlých rokov. Tréningy sú intenzívne a pestré.
Lyžiar potrebuje byť všestranný a rýchly, sme na správnej ceste," vysvetlil kouč Garaj s tým, že tím už absolvoval päť kvalitných lyžiarskych výjazdov, vrátane kempov v USA a Čile, a kondičné sústredenia na bicykli.
V minulej sezóne došlo k zmene klasifikačnej triedy z B2 na AS3 slovenskej paralyžiarky, ktorá sa podľa jej tímu nezhoduje s jej reálnym zdravotným stavom. Napriek tomuto hendikepu dokázala získať bronz na majstrovstvách sveta a obhájiť svoj výsledok z Pekingu.
"Minulú sezónu sme dokázali, že vieme zabojovať aj s neférovým koeficientom. To však nič nemení na tom, že sa chcem dostať na novú klasifikáciu. Absolvovať reklasifikáciu ešte pred paralympiádou je náš aktuálny a najdôležitejší cieľ," zdôraznila Rexová.
Zároveň považuje za nevyhnutné jasne komunikovať fakty o svojej príprave a dištancovať sa od vyjadrení osôb, ktoré nie sú jej súčasťou. "Viaceré vyjadrenia voči mojej osobe a príprave, ktoré odzneli v spomínanom článku, sú nepravdivé.
S manažérom para sekcie nespolupracujem skoro tri roky a predpokladám, že pri vyjadreniach o mojej osobe budú kontaktovať môjho trénera, a nie osobu, ktorá netuší, ako vyzerá moja sezóna. Takmer tri roky som sa nestretla s nikým z vedenia alebo iným pracovníkom SPV ," priblížila Rexová.
"Napriek tomu držím palce celému slovenskému para tímu a všetkým športovcom. Prajem im, aby sme spoločne čo najlepšie reprezentovali Slovensko. Máme jedinečnú možnosť ukázať, čo v nás je a ako tvrdo sme makali," dodala Rexová v tlačovej správe.
Jej tím tvorí okrem hlavného kouča Garaja aj kondičný tréner Juraj Remiš a fyzioterapeutka Miriama Šinglerová. Do konca roka ju čakajú ešte tri tréningové výjazdy a prvé preteky Svetového pohára v Santa Catarine a St. Moritzi.