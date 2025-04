Slovenskú výpravu môže rozšíriť paralyžiar Lajtman. Vyzerá to nádejne, uviedol

„Rozhodnutie vo mne dozrelo po konci zimnej sezóny v roku 2022. Nebolo to ono a aj moji kolegovia z tímu a ďalší ľudia okolo lyžovania mi hovorili, že by som mal možno skúsiť paraseverské, keďže som v príprave vynikal vo vytrvalostných disciplínach," uviedol Lajtman pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru.

„Intenzívne komunikujeme s kompetentnými a vyzerá to nádejne. Podľa našich informácií by miestenku mala dostať každá krajina, ktorá je v tomto športe aktívna a keďže sme na Slovensku jediní, verím, že by to mohlo vyjsť.

Sú tam, samozrejme, ešte viaceré technické veci, napríklad aj oficiálne bodové kritéria, o čom aktuálne diskutujeme, ale snáď to dopadne dobre a miestenku získame,“ prezradil Lajtman.