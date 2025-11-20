Slovenskí parahokejisti spoznali súperov v Miláne. Čaká ich derby s Českom

MILÁNO. Slovenskí parahokejisti spoznali svojich súperov a program na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V B-skupine si postupne zmerajú sily s Kanadou, Českom a Japonskom. Úvodné vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka je na programe v sobotu 7. marca 2026 o 20.35 h proti Kanade.
Reprezentačný tím Slovenska sa na paralympijskom turnaji predstaví celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadil pri premiére siedme miesto.
Miestenku si spolu s Japonskom vybojoval v novembri na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime, kde obsadil druhú priečku.
Osem účastníkov turnaja v Miláne rozdelili do dvoch skupín. Do bojov o medaily postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny, na zostávajúce družstvá čakajú súboje o umiestnenie.
Zápasový program odštartuje 7. marca 2026, súboje o bronz a zlato sa uskutočnia v nedeľu 15. marca 2026. Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodného paralympijského výboru.
Žreb paralympijského turnaja ZPH 2026
A-skupina: USA, Čína, Nemecko, Taliansko
B-skupina: Kanada, Česko, Japonsko, SLOVENSKO
Program Slovenska v B-skupine a dôležité termíny turnaja
sobota 7. marca 2026, 20.35 h: Kanada - SLOVENSKO
pondelok 9. marca 2026, 13.35 h: Česko - SLOVENSKO
utorok 10. marca 2026, 20.35 h: SLOVENSKO - Japonsko
štvrtok 12. marca 2026, 14.35 a 19.05 h: súboje o 5. - 8. miesto
piatok 13. marca 2026, 14.35 h a 19.05 h: semifinále
sobota 14. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: zápas o 7. a 5. miesto
nedeľa 15. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: o 3. miesto a finále