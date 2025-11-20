Slovenskí parahokejisti spoznali súperov v Miláne. Čaká ich derby s Českom

Slovenskí parahokejisti
Slovenskí parahokejisti (Zdroj: Facebook Slovak Para Ice Hockey, Autor: Igor Kupco Photography)
TASR|20. nov 2025 o 12:08
ShareTweet0

Slovensko sa na paralympiáde predstaví celkovo druhýkrát.

MILÁNO. Slovenskí parahokejisti spoznali svojich súperov a program na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

V B-skupine si postupne zmerajú sily s Kanadou, Českom a Japonskom. Úvodné vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka je na programe v sobotu 7. marca 2026 o 20.35 h proti Kanade.

Reprezentačný tím Slovenska sa na paralympijskom turnaji predstaví celkovo druhýkrát, v Pekingu 2022 obsadil pri premiére siedme miesto.

Miestenku si spolu s Japonskom vybojoval v novembri na kvalifikačnom turnaji v nórskom Jessheime, kde obsadil druhú priečku.

Osem účastníkov turnaja v Miláne rozdelili do dvoch skupín. Do bojov o medaily postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny, na zostávajúce družstvá čakajú súboje o umiestnenie.

Zápasový program odštartuje 7. marca 2026, súboje o bronz a zlato sa uskutočnia v nedeľu 15. marca 2026. Informovala o tom oficiálna webstránka Medzinárodného paralympijského výboru.

Žreb paralympijského turnaja ZPH 2026

A-skupina: USA, Čína, Nemecko, Taliansko

B-skupina: Kanada, Česko, Japonsko, SLOVENSKO

Program Slovenska v B-skupine a dôležité termíny turnaja

sobota 7. marca 2026, 20.35 h: Kanada - SLOVENSKO

pondelok 9. marca 2026, 13.35 h: Česko - SLOVENSKO

utorok 10. marca 2026, 20.35 h: SLOVENSKO - Japonsko

štvrtok 12. marca 2026, 14.35 a 19.05 h: súboje o 5. - 8. miesto

piatok 13. marca 2026, 14.35 h a 19.05 h: semifinále

sobota 14. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: zápas o 7. a 5. miesto

nedeľa 15. marca 2026, 12.05 h a 16.05 h: o 3. miesto a finále

Paralympijské

Slovenskí parahokejisti
Slovenskí parahokejisti
Slovenskí parahokejisti spoznali súperov v Miláne. Čaká ich derby s Českom
dnes 12:08
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Slovenskí parahokejisti spoznali súperov v Miláne. Čaká ich derby s Českom