Slovenskí parahokejisti si pripísali tretie víťazstvo, zdolali Nórsko

Slovenskí parahokejisti.
(Autor: Facebook Slovenský paralympijský výbor)
TASR|9. nov 2025 o 21:31
V ďalšom zápase ich čaká Kórea.

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026

Nórsko - Slovensko 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Góly: 20. Oiseth - 16. Joppa, 27. Ferenčík, 44. Joppa

JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska zvíťazili v nórskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 nad domácim tímom 3:1.

Výber trénera Ivana Hricka má po štyroch odohraných zápasoch na konte tri víťazstvá a jednu prehru a figuruje na druhom miesta práve za Nórskom.

Ďalším súperom Slovákov bude v pondelok o 15.30 h tretia Kórejská republika, ktorá má taktiež deväť bodov, rovnako ako aj prvé Nórsko a štvrté Japonsko.

Miestenku na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaji vybojujú dva najlepšie tímy.

Slovenskí parahokejisti.
Slovenskí parahokejisti.
Slovenskí parahokejisti si pripísali tretie víťazstvo, zdolali Nórsko
dnes 21:31
