Slovenskí parahokejisti si pripísali tretie víťazstvo, zdolali Nórsko

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026
Nórsko - Slovensko 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Góly: 20. Oiseth - 16. Joppa, 27. Ferenčík, 44. Joppa
JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska zvíťazili v nórskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 nad domácim tímom 3:1.
Výber trénera Ivana Hricka má po štyroch odohraných zápasoch na konte tri víťazstvá a jednu prehru a figuruje na druhom miesta práve za Nórskom.
Ďalším súperom Slovákov bude v pondelok o 15.30 h tretia Kórejská republika, ktorá má taktiež deväť bodov, rovnako ako aj prvé Nórsko a štvrté Japonsko.
Miestenku na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaji vybojujú dva najlepšie tímy.