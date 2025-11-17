Elitná pretekárka a majsterka sveta zomrela vo veku 28 rokov. Utrpela náhlu zdravotnú príhodu

BRATISLAVA. Austrálska paralympijská zlatá medailistka Paige Grecoová zomrela v nedeľu vo veku 28 rokov po tom, čo podľa úradov v Južnej Austrálii utrpela „náhlu zdravotnú príhodu“ vo svojom dome v Adelaide.
Grecoová, ktorá sa narodila s detskou mozgovou obrnou, získala prvú zlatú medailu Austrálie na paralympijských hrách v Tokiu 2020.
Zároveň prekonala svetový rekord v stíhacích pretekoch žien C1–3 na 3000 metrov a vybojovala aj bronz v cestných pretekoch žien C1–3 a v časovke.
„Paige pre nás znamenala všetko,“ uviedla jej mama Natalie vo vyhlásení pre AusCycling a Paralympics Australia.
„Jej dobrota, odhodlanie a láskavosť sa dotýkali našej rodiny každý deň. Prinášala do našich životov toľko radosti a hrdosti a bolesť z jej odchodu si ponesieme navždy.
„Hoci sme z jej straty zdrvení, sme neuveriteľne hrdí na to, akým človekom bola a ako reprezentovala Austráliu.“
Grecoová bola aj držiteľkou viacerých titulov majsterky sveta a medailí zo svetového pohára.
AusCycling a Paralympics Australia uviedli, že budú naďalej spolupracovať s rodinou Grecoová a ďalšími dotknutými, aby poskytli podporu a uctili si jej odkaz.