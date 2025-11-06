Vstupenky na olympiádu sa míňajú. Organizátori predali už vyše polovicu

Olympijské kruhy, ilustračná fotografia.
Najväčší záujem je o hokej.

MILÁNO. Organizátori ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo predali už vyše polovicu vstupeniek.

Ide o 850.000 z celkového počtu 1,6 milióna lístkov. Najväčší dopyt je po vstupenkách na zápasy hokejového turnaja, biatlon a súťaže v bežeckom lyžovaní.

Vypredali sa už takmer všetky lístky na skialpinizmus, ktorý zažije premiéru pod piatimi kruhmi.

K dispozícii už nie sú jednotlivé lístky na súťaže v alpských disciplínach, skokoch na lyžiach, curlingu, boboch a sánkovaní. Informovala o tom agentúra DPA.

