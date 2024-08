Turnaj PML 11 hlási ďalšie mená. Na štartovku pribudli dva zaujímavé súboje

Už skôr vedenie Professional Muaythai League potešilo priaznivcov našej bojovej scény predstavením viacerých známych tvárí. Na juhu republiku predvedú svoje kvality v klietke mená ako Robert Pukač (16-13-1), Jakub Batfalský (4-1) či Tomáš Cigánik (2-2) a v ringu nebudú chýbať elitní postojári na čele s jednotkou vo váhe do 75 kilogramov Jakubom Ertelom (5-1).

Pod pravidlami MMA budeme svedkami stretu Melvin Mané (1-2) vs. Gabriel Török (6-8-1) a v thajskom boxe si to rozdá František Puraš (7-1-1) s legionárom Alexom Fernandezom (28-7-2).

Napriek tomu ale Tomáš Tadlánek so svojimi spolupracovníkmi nepoľavuje a robí všetko pre to, aby šalianska mestská športová hala praskala vo švíkoch. Z tohto dôvodu bohatý program spestria ďalšie dva veľkolepé súboje.

Mané patrí k stáliciam PML a v organizácii ho čaká už štvrté vystúpenie. Naposledy sa ukázal na februárovom podujatí v Třinci, kde však nestačil na Daniela Ligockého (1-2). Teraz teda túži po napravení reputácie, no jednoduché to určite mať nebude. Do opačného rohu totiž zavíta jeden z priekopníkov slovenského MMA - Gabriel Török.