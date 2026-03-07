VIDEO: Drastické zhadzovanie a tvrdý koniec. Bartl padol v Hamburgu na TKO

Český bojovník Marek Bartl sa na turnaji OKTAGON 85 v Hamburgu predstavil v náročnom súboji proti domácemu Nemcovi Tyroneovi Pfeiferovi.
Duel priniesol vyrovnaný priebeh, no napokon sa skončil predčasne v treťom kole v prospech domáceho zápasníka.
Úvodný päťminútový úsek veľa výrazných momentov nepriniesol. Obaja bojovníci sa skôr oťukávali a hľadali priestor na útoky.
O niečo presnejší bol Bartl, ktorý si podľa bodových rozhodcov pripísal prvé kolo. Pfeifer sa snažil preniesť zápas na zem, no český zápasník jeho pokusy dokázal úspešne brániť.
V druhom kole už bol nemecký bojovník aktívnejší. Pokračoval v snahe dostať duel na zem a približne minútu pred koncom kola sa mu to napokon podarilo.
Pfeifer následne Bartla kontroloval na zemi až do záverečného gongu. Po dvoch kolách tak mali všetci traja bodoví rozhodcovia zhodne skóre 19:19.
Rozhodujúce tretie kolo odštartoval lepšie domáci zápasník. Na Bartlovi bolo vidieť únavu, ktorá mohla súvisieť aj s náročným zhadzovaním váhy pred zápasom.
Pfeifer tlačil českého bojovníka na pletivo, odkiaľ sa mu opäť podarilo preniesť súboj na zem. Tam pridal tvrdé údery v pozícii ground and pound, pričom Bartl sa už nedokázal efektívne brániť. Rozhodca preto duel radšej ukončil.
VIDEO: Záver zápasu Bartl - Pfeifer
Bartl ešte pred zápasom otvorene priznal, že príprava a najmä úprava váhy boli mimoriadne náročné.
„Je ťažké opísať, čo sme ja, môj tím a rodina museli za posledné dva týždne vytrpieť. Najmä posledné dva dni. Viem, že to bola moja voľba a preberám za ňu zodpovednosť.
Je dosť možné, že je to môj posledný zápas vo velterovej váhe, ale určite si ho užijem,“ uviedol.
Zaujímavosťou bol aj jeho výrazný nárast hmotnosti po oficiálnom vážení, na ktoré drasticky chudol.
Kým na váhe na druhý pokus splnil limit s hodnotou 77,6 kilogramu, už štyri hodiny po nej sa jeho hmotnosť vyšplhala na 86,1 kilogramu, teda takmer o desať kilogramov viac.