OKTAGON 85 lámal rekordy. Turnaj v Hamburgu sledovalo vyše 1,2 milióna divákov

Turnaj OKTAGON 85 zaznamenal na nemeckom trhu rekordnú sledovanosť. Na všetkých platformách dohromady sledovalo turnaj v Hamburgu viac ako 1,2 milióna divákov z regiónu DACH.
Tento úspech opäť potvrdil rastúci záujem o zmiešané bojové umenia v nemecky hovoriacich krajinách.
Sobotňajší galavečer dosiahol tiež rekordné trhové podiely, čím výrazne prekonal minuloročnú televíznu premiéru a upevnil pozíciu MMA v mainstreame.
Rekordná sledovanosť a dosah u kľúčových cieľových skupín
Len v Nemecku na voľne dostupnej stanici RTL zasiahli zápasy v Hamburgu v peaku až 904 000 divákov.
Turnaj zaznamenal obzvlášť silné výsledky v cieľových skupinách relevantných pre zadávateľov reklamy: v kategórii 14–59 rokov si prenos zabezpečil trhový podiel 9,7 %, zatiaľ čo u mladej cieľovej skupiny (14–49 rokov) dosiahol pôsobivých 11,4 %.
Celkovo sledovalo udalosť prostredníctvom rôznych distribučných kanálov (RTL, RTL+ a ďalších) v celom regióne DACH (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) viac ako 1,2 milióna divákov.
Tieto čísla podčiarkujú zvyšujúci sa dosah OKTAGONu a prudko rastúcu popularitu MMA na nemecky hovoriacom trhu.
RTL: MMA v Nemecku definitívne zakotvilo
Úspech turnaja OKTAGON 85 vyzdvihla aj Inga Leschek, programová riaditeľka skupiny RTL Deutschland:
„Vypredaná aréna, veľkolepé zápasy a maximálna intenzita – OKTAGON 85 doručil kvalitu na všetkých frontoch. Rastúca popularita potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia priniesť MMA na voľne dostupné obrazovky.
Živý šport je o emóciách, výnimočných osobnostiach a strhujúcich príbehoch, čo je presne to, čo partnerstvo s OKTAGONom dlhodobo ponúka. Sme presvedčení, že MMA v Nemecku definitívne zakotvilo a bude aj naďalej získavať srdcia nových fanúšikov.“
Skvelé výsledky sledovanosti okomentoval aj spolumajiteľ OKTAGONu Pavol Neruda: „Keď sa pozriem na tie čísla, vidím za nimi tisíce hodín práce celého nášho tímu.
Pred pár rokmi sme v Nemecku začínali od nuly a dnes na RTL porážame zavedené televízne formáty aj mimo prime time.
Viac než milión ľudí v peaku a dvojciferný podiel u mladého publika je jasný dôkaz, že OKTAGON už nie je len športovou organizáciou, ale silnou entertainment značkou.“
Ďalšie míľniky na obzore
Od začiatku roka vypredala organizácia štyri arény naprieč Európou a na svojich turnajoch privítala viac ako 54 000 návštevníkov.
Úspech v Hamburgu je pre OKTAGON ďalším odrazovým mostíkom v roku 2026. Organizácia tento rok oslavuje desať rokov svojej existencie a po nemeckom úspechu sa chystá na ďalšie veľké zastávky.
Už 11. apríla sa uskutoční prvý turnaj v Poľsku. OKTAGON 86 v Štetíne bude veľkolepá premiéra na poľskom trhu, na ktorej sa predstaví hneď niekoľko domácich hviezd.
Posledný víkend v apríli potom OKTAGON zavíta do Liberca, kde sa Lucia Szabová pokúsi získať druhý pás šampiónky do svojej zbierky a chýbať nebude ani domáci hrdina Dominik Humburger a mnoho ďalších.