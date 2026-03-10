    OKTAGON 85 lámal rekordy. Turnaj v Hamburgu sledovalo vyše 1,2 milióna divákov

    Christian Eckerlin na turnaji OKTAGON 85 v Hamburgu.
    Christian Eckerlin na turnaji OKTAGON 85 v Hamburgu. (Zdroj: OKTAGON)
    Organizácia hlási rekordný zásah publika v Nemecku, Rakúsku aj Švajčiarsku.

    Turnaj OKTAGON 85 zaznamenal na nemeckom trhu rekordnú sledovanosť. Na všetkých platformách dohromady sledovalo turnaj v Hamburgu viac ako 1,2 milióna divákov z regiónu DACH.

    Tento úspech opäť potvrdil rastúci záujem o zmiešané bojové umenia v nemecky hovoriacich krajinách.

    Sobotňajší galavečer dosiahol tiež rekordné trhové podiely, čím výrazne prekonal minuloročnú televíznu premiéru a upevnil pozíciu MMA v mainstreame.

    Rekordná sledovanosť a dosah u kľúčových cieľových skupín

    Len v Nemecku na voľne dostupnej stanici RTL zasiahli zápasy v Hamburgu v peaku až 904 000 divákov.

    Turnaj zaznamenal obzvlášť silné výsledky v cieľových skupinách relevantných pre zadávateľov reklamy: v kategórii 14–59 rokov si prenos zabezpečil trhový podiel 9,7 %, zatiaľ čo u mladej cieľovej skupiny (14–49 rokov) dosiahol pôsobivých 11,4 %.

    Celkovo sledovalo udalosť prostredníctvom rôznych distribučných kanálov (RTL, RTL+ a ďalších) v celom regióne DACH (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) viac ako 1,2 milióna divákov.

    Tieto čísla podčiarkujú zvyšujúci sa dosah OKTAGONu a prudko rastúcu popularitu MMA na nemecky hovoriacom trhu.

    RTL: MMA v Nemecku definitívne zakotvilo

    Úspech turnaja OKTAGON 85 vyzdvihla aj Inga Leschek, programová riaditeľka skupiny RTL Deutschland:

    „Vypredaná aréna, veľkolepé zápasy a maximálna intenzita – OKTAGON 85 doručil kvalitu na všetkých frontoch. Rastúca popularita potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia priniesť MMA na voľne dostupné obrazovky.

    Živý šport je o emóciách, výnimočných osobnostiach a strhujúcich príbehoch, čo je presne to, čo partnerstvo s OKTAGONom dlhodobo ponúka. Sme presvedčení, že MMA v Nemecku definitívne zakotvilo a bude aj naďalej získavať srdcia nových fanúšikov.“

    Skvelé výsledky sledovanosti okomentoval aj spolumajiteľ OKTAGONu Pavol Neruda: „Keď sa pozriem na tie čísla, vidím za nimi tisíce hodín práce celého nášho tímu.

    Pred pár rokmi sme v Nemecku začínali od nuly a dnes na RTL porážame zavedené televízne formáty aj mimo prime time.

    Viac než milión ľudí v peaku a dvojciferný podiel u mladého publika je jasný dôkaz, že OKTAGON už nie je len športovou organizáciou, ale silnou entertainment značkou.“

    Ďalšie míľniky na obzore

    Od začiatku roka vypredala organizácia štyri arény naprieč Európou a na svojich turnajoch privítala viac ako 54 000 návštevníkov.

    Úspech v Hamburgu je pre OKTAGON ďalším odrazovým mostíkom v roku 2026. Organizácia tento rok oslavuje desať rokov svojej existencie a po nemeckom úspechu sa chystá na ďalšie veľké zastávky.

    Už 11. apríla sa uskutoční prvý turnaj v Poľsku. OKTAGON 86 v Štetíne bude veľkolepá premiéra na poľskom trhu, na ktorej sa predstaví hneď niekoľko domácich hviezd.

    Posledný víkend v apríli potom OKTAGON zavíta do Liberca, kde sa Lucia Szabová pokúsi získať druhý pás šampiónky do svojej zbierky a chýbať nebude ani domáci hrdina Dominik Humburger a mnoho ďalších.

