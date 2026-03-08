OKTAGON mieri do Kolína nad Rýnom s titulovou odvetou. Engizek bude opäť čeliť Jotkovi

Organizácia OKTAGON oznámila očakávaný titulový zápas o pás šampióna strednej váhy.
Súčasný šampión Kerim Engizek bude obhajovať svoj pás proti Krzysztofovi Jotkovi, mužovi, ktorý mu pripravil jedinú prehru za posledných 11 rokov.
Titulový zápas sa uskutoční na turnaji OKTAGON 91, ktorý sa bude konať 11. júla v nemeckom Kolíne nad Rýnom.
Odveta, ktorá definitívne určí kráľa strednej váhy
Dlho očakávaný zápas o titul šampióna strednej váhy je konečne potvrdený. Turnaj OKTAGON 91 v Lanxess Arene prinesie pokračovanie rivality, ktorá sa začala v januári tohto roka.
Vtedy sa turecký šampión Kerim Engizek a poľský veterán Krzysztof Jotko stretli prvýkrát vo finále miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.
Jotko v ňom šokoval svet, keď dominantne zvíťazil už v prvom kole a odniesol si rozprávkovú výhru 300 000 eur.
Teraz sa stretnú znova, no tentoraz bude v hre oficiálny titul šampióna strednej váhy, ktorý stále drží Engizek.
Stret okomentoval promotér a spolumajiteľ organizácie Ondřej Novotný: „Toto je zápas, ktorý dáva zmysel zo všetkých uhlov pohľadu. Kerim chce pomstu a očistenie svojho mena pred nemeckým publikom v Kolíne.
Jotko chce potvrdiť, že jeho januárový triumf nebol náhoda a že si zaslúži byť právoplatným kráľom divízie.“
Dvaja z najdominantnejších zápasníkov Európy
Turecký šampión Kerim Engizek vstupoval do prvého vzájomného zápasu s aurou neporaziteľnosti. Jeho séria víťazstiev trvala takmer jedenásť rokov, počas ktorých nenašiel premožiteľa.
Prehra s Jotkom pred domácimi fanúšikmi v Düsseldorfe bola pre nemeckú ikonu nečakaným nárazom. V Kolíne nad Rýnom má šancu ukázať, že je stále najnebezpečnejším mužom divízie.
Na druhej strane stojí Krzysztof Jotko, poľský veterán a skvelý stratég, ktorý v OKTAGONe ešte nepoznal trpkosť prehry.
Jeho príchod do organizácie a následná bezchybná jazda pyramídou Tipsport Gamechanger iba potvrdili, že patrí medzi tých najlepších na svete.
V Kolíne má šancu stať sa len druhým mužom v histórii, ktorý bude držať trofej víťaza projektu Tipsport Gamechanger a zároveň titul šampióna OKTAGONu.