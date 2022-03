Vážení športoví priatelia, dnes je na programe druhý súboj štvrťfinále Kaufland Play off Tipos extraligy a my vás srdečne vítame pri sledovaní stretnutia HKM Zvolen – HC´05 Banská Bystrica. Zo stretnutia pod Pustým hradom vám opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Z miesta komentátora vás ako vždy z modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen zvládol prvý zápas lepšie. Otočil stav 0:1 na konečných 5:1. Po prvom nešťastnom góle výborne zachytal Robin Rahm. V nervóznom zápase bolo veľa vylúčených a domáci dokázali využiť tri presilovky. Naopak Bystrické oslabenia ubránili výborne. Najmä preto po piatku vedú v sérii 1:0.



Banská Bystrica síce v prvom zápase strelila v play off tak dôležitý prvý gól v zápase, ale v konečnom účtovaní jej to nebolo nič platné. Barani kopili fauly a ponúkli súperovi hrať až dva krát presilovku o dvoch hráčov. Brankára Weningera po štvrtom góle vystriedal Belányi. Pokiaľ chcú Bystričania dnes uspieť, musia byť za prvé oveľa menej vylučovaní a za druhé musia začať premieňať presilovky.